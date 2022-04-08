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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حالة الطقس اليوم الجمعة في ليبيا.. تعرف عليه

صدى البلد

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية  في نشرتها الجوية اليوم الجمعة إن الأجواء معتدلة على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال والوسط مع رياح نشطة نسبياً على مناطق الجنوب.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب هذه الليلة وصباح يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين(20-25).

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصةً على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق  بين(18- 23)مْ ،تصل على جالو والجغبوب إلى (30) مْ .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلي ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الأحد إلى شمالية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين(30-36)مْ ، وتصل هذا اليوم على غات إلى ( 40 ) مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلي ظهور بعض السحب والرياح وشمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين(32- 38)مْ .

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأربعاء

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إدارة التنبؤات المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية مناطق رأس أجدير درجات الحرارة

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