الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأربعاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الأربعاء إن الأجواء ساخنة هذا اليوم مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من يوم الغد على أغلب مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الغربي.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب ورياح جنوبية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة وباردة على اغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (26-32) مْ، على المناطق الممتدة من رأس إجدير إلى مصراتة، وما بين (35-40)مْ على باقي المناطق, وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها (50) كم/ساعة على مناطق الجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-41)مْ، ولا تتجاوز(32)مْ على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاض يوم الغد على معظم المناطق الساحلية.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال تتحول يوم الغد على اغلب المناطق إلى شمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (38-41) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس ومناطق الجفرة.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-41) مْ.