عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأربعاء

صدى البلد

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الأربعاء إن الأجواء ساخنة هذا اليوم مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من يوم الغد على أغلب مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الغربي.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب ورياح جنوبية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة وباردة على اغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (26-32) مْ، على المناطق الممتدة من رأس إجدير إلى مصراتة، وما بين (35-40)مْ على باقي المناطق, وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها (50) كم/ساعة على مناطق الجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-41)مْ، ولا تتجاوز(32)مْ على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاض يوم الغد على معظم المناطق الساحلية.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال تتحول يوم الغد على اغلب المناطق إلى شمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (38-41) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس ومناطق الجفرة.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-41) مْ.

إعادة توطين 15 لاجئا من ليبيا في أوروبا

ليبيا.. 16% فقط نسبة الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا

المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية إدارة التنبؤات لارصاد الجوية درجات الحرارة ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة مرتضى منصور من سب محمود الخطيب

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات

ترشيحاتنا

زيلينسكي: روسيا تستخدم الجوع كسلاح في أوكرانيا

مصر تمنح تسهيلات جديدة لدخول السائحين عبر المنافذ والمطارات.. تفاصيل

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

حازم إمام: كيروش لم يطلب زيادة راتبه والبعض يريد تسخين الجماهير

روسيا تتعهد باتخاذ إجراءات انتقامية بعد طرد النرويج الدبلوماسيين

٦ أمور مباحة في نهار رمضان.. وهذه الأفعال تفسد الصيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

فيديو

٦ أمور مباحة في نهار رمضان.. وهذه الأفعال تفسد الصيام

سهير رمزي تفتخ خزائن أسرارها.. زيجاتها العشرة وندمها على الإجهاض وأدوار الإغراء|"فيديوجراف"

ماذا قالت شيرين رضا عن الزواج وعلاقتها بـ أحمد الفيشاوي.. فيديو جراف

حرمها المتشددون وأباحتها دار الإفتاء.. 8 أمور يباح للصائم فعلها “فيديوجراف”

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ