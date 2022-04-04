إعادة توطين 15 لاجئا من ليبيا في أوروبا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنها أعادت الأسبوع الماضي توطين 15 لاجئا من ليبيا في أوروبا.

وبينت مفوضية اللاجئين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن إعادة التوطين من ليبيا توفر حلاً طويل الأمد للعديد من اللاجئين المستضعفين.

وأوضحت مفوضية اللاجئين، أنه جرى خلال العام 2021 إعادة توطين 880 لاجئًا من ليبيا في أوروبا وكندا وأستراليا.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن مديرية أمن صبراتة نقلت 40 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة إلى جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية، وفقًا لبوابة إفريقيا الإخبارية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أن المهاجرين الذين جرى نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تم ضبطهم داخل إحدى أوكار تهريب البشر بمدينة صبراتة المدة الماضية.