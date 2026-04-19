عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" في حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين ، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت محافظة القدس،في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن 150 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.



وفي سياق متصل قام عدد من المستوطنين بسرقة 150 رأسًا من الأغنام خلال هجوم على أراضي الفلسطينيين في القرية، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المكان لتأمين الحماية لهم خلال انسحابهم من المنطقة.



وفي سياق آخر، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على طفل، خلال اقتحام بلدة المغير شرق رام الله.



وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الغربية، واعتدت على طفل بالضرب، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات.



ولفتت المصادر الى أن قوات الاحتلال انتشرت في عدة مناطق، وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابات بحالات اختناق في صفوفهم.