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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم الأكل والشرب ناسيا في نهار رمضان؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

الصيام
الصيام

أجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال في أحكام الصيام خلال شهر رمضان وهو "ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان؟

وقال الشيخ محمد العليمي، في فيديو لصدى البلد، إن الصوم صحيح لمن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فالنبي الكريم يقول في حديثه الشريف "من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".

وأشار إلى أنه لا يجب على هذا الصائم الناسي، أن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم، بالرغم من أنه أكل أو شرب في نهار رمضان.

وأوضح، أنه لو تذكر أنه صائم والطعام في فمه، فيجب على الصائم شرعا أن يخرج الطعام من فمه، فلو أكل هذا الطعام بعدما تذكر أنه صائم ففي هذه الحالة بعينها يجب عليه أن يكمل يومه وهو صائم وعليه قضاء يوما آخر بدلا من هذا اليوم.

 

هل يرخص لمريض كورونا الإفطار ؟

 

سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك،  وأجاب الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء ،  قائلا : المريض والمسافر سفرا شاقا طويلا لهما رخصة الفطر في الصيام ، ولكن بالنسبة للمريض إذا كان الطبيب شدد على ضرورة تناول أدوية له في وقت محدد، وتزامنت مع ساعات الصيام وأن عدم تناول هذه الأدوية سيؤثر على الصحة وقد يترتب عليها مخاطر كبيرة ، فلا بأس أن يفطر ويقضي بعد ذلك ما أفطره من أيام رمضان.

وأضاف الشيخ علي فخر ، خلال فيديو مذاع عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك: أما بالنسبة للمريض الذي يستطيع الصوم وأن حالته لا تستدعي تناول الأدوية في وقت محدد ، فيصوم أفضل له ، لقوله تعالى: " وأن تصوموا خيرا لكم " .

وأوضح الشيخ فخر، أنه في حالة ما إذا كان المرض مزمنا ولا يستطيع الصوم مطلقا فعليه إخراج الفدية مباشرة ، أما  إذا كان مرض عابر يستغرق عدة أيام ويزول فهنا يجب عليه القضاء بعد رمضان.

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