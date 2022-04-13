الحكم فى إعادة محاكمة 12 متهما بأحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير

تنظر اليوم الاربعاء الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".



كانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.