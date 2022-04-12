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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسبب وفاة الجنين.. ما هو الركود الصفراوي في الحمل 

يسبب وفاة الجنين ..
يسبب وفاة الجنين .. ماهو الركود الصفراوي في الحمل 

الركود الصفراوي في الحمل هو حالة طبية تحدث في أواخر الحمل وتسبب الحالة حكة شديدة ولكن بدون طفح جلدي وتحدث الحكة عادة في اليدين والقدمين ولكنها قد تؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم.

يمكن أن يجعل الركود الصفراوي في الحمل المرأة متعبة  للغاية، ولكن الأكثر إثارة للقلق هي المضاعفات المحتملة لأم والطفل مما جعل الطبيب يوصي طبيبك بالولادة المبكرة.

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وفقا لموقع “mayoclinic ” نكشف لكم أهم أعراض الركود الصفراوي فى الحمل ومضاعفاته الخطيرة:
الحكة الشديدة هي العلامة الرئيسية لمشكلة الركود الصفراوي في الحمل ولكن لا يوجد طفح جلدي. تشعر معظم النساء بالحكة في راحة اليدين أو باطن القدمين  ولكن بعض النساء يشعرن بالحكة في كل مكان وغالبًا ما تكون الحكة أسوأ في الليل وقد تكون مزعجة جدًا بحيث لا يمكنك النوم.

تكون الحكة أكثر شيوعًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل ولكنها تبدأ في بعض الأحيان في وقت مبكر وقد تشعر بسوء مع اقتراب موعد الولادة لكن بمجرد ولادة لالطفل تختفي الحكة عادة في غضون أيام قليلة.

قد تشمل العلامات والأعراض الأخرى الأقل شيوعًا لـ الركود الصفراوي أثناء الحمل ما يلي:

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)
غثيان
فقدان الشهية

المضاعفات الخطيرة:
في الأمهات، قد تؤثر الحالة مؤقتًا على طريقة امتصاص الجسم للدهون ومما يؤدي إلى انخفاض مستويات العوامل المعتمدة على فيتامين K المرتبطة بتخثر الدم ولكن هذه المضاعفات نادرة كما أن مشاكل الكبد المستقبلية غير شائعة.

عند الأطفال يمكن أن تكون مضاعفات الركود الصفراوي شديدة وقد تشمل: الولادة المبكرة 
 ومشاكل الرئة من التنفس في العقي:المادة الخضراء اللزجة التي تتجمع عادة في أمعاء الطفل النامي ولكنها قد تنتقل إلى السائل الأمنيوسي إذا كانت الأم مصابة بمرض الركود الصفراوي بل وقد يصل الأمر إلى وفاة الطفل في أواخر الحمل قبل الولادة أو ما يعرف بـ ولادة الجنين ميت.

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