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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مباراة فريقي بايرن ميونخ وفياريال في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

أعلن يوليان ناجلزمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة فياريال الإسباني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كلا من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوبامايكانو - لوكاس هيرنانديز - يوزوا كيميتش

خط الوسط: ليون جروتسكا - جمال موسيالا توماس مولر

خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل فياريال

وضم تشكيل فياريال كلا من:

في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

خط الدفاع: بيرفيس إستوبينان- باو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

خط الوسط: داني باريخو- إيتيان كابوي- فرانسيس كوكلين

خط الهجوم: جيوفاني لو سيلسو- أرناوت دانخوما- جيرارد مورينو

دوري ابطال أوروبا بايرن ميونخ ليفاندوفسكي فياريال توماس مولر جمال موسيالا

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