عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا تصر روسيا على ضم ماريوبول ودونباس؟.. البنتاجون يوضح

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

تتحمل مدينة ماريوبول الأوكرانية وطأة الحصار الروسي المستمر حيث حذر مسؤولو الأمن الغربيون من أن روسيا ستكثف قريبًا حملتها العسكرية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي: “من الواضح أن الروس يريدون ماريوبول بسبب موقعها الاستراتيجي”، مشيرًا إلى أنها مدينة ساحلية رئيسية تمنحهم وصولاً بريًا غير مقيد ودون عوائق بين دونباس وشبه جزيرة القرم. وتسيطر روسيا والانفصاليون المدعومون من روسيا على المنطقتين.

وقال كيربي إن البنتاجون لاحظ أن القوات الروسية تركز الكثير من ضرباتها على ماريوبول ومنطقة دونباس.

جمود عسكري.. رئيس الأركان البريطاني يكشف كيفية نهاية حرب أوكرانيا

مصدر قلق.. بلينكن يتهم روسيا بالسعي لاستخدام مواد كيمائية في ماريوبول

وأضاف: “ليس لدي معرفة كاملة بكل صاروخ أو نيران بعيدة المدى يطلقها الروس على ماريوبول”. 

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، إنه “منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير، أطلقت القوات الروسية أكثر من 1540 صاروخًا على أوكرانيا”.

وزعم مسؤولون أوكرانيون، أمس الاثنين، أن القوات الروسية استخدمت أسلحة كيماوية في ماريوبول.

البنتاجون روسيا أوكرانيا شبه جزيرة القرم ماريوبول دونباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

رسميا.. مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

مشروع قانون جديد| حبس وغرامة 30 ألف جنيه حال عدم تسجيل المواليد

موضوعات متعلقة

جمود عسكري.. رئيس الأركان البريطاني يكشف كيفية نهاية حرب أوكرانيا

الشرطة الأمريكية تنفذ عملية بحث شاملة للقبض على مسلح مترو نيويورك

بوتين: المفاوضات مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود.. والحرب مستمرة

المغرب.. توقيف جزائريين بسبب الهجرة غير الشرعية

الأردن..الديوان الملكي : الملك عبد الله أجرى اليوم عملية جراحية بألمانيا

التأمينات الاجتماعية: 7أيام مدة توثيق العقد من رفع طلب تسجيل المشترك بالسعودية

تابع لـ حركة أمل.. انفجار ضخم في مستودع أسلحة بجنوب لبنان.. تفاصيل

تونس تترشح لاحتضان مقر الوكالة الأفريقية للأدوية

ترشيحاتنا

زيادة جديدة فى أسعار سيتروين C4 موديل 2022

خوفا من غزو صيني.. الجيش التايواني يتخذ خطوة غير مسبوقة

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتفها Realme Q5 .. مواصفات

شلل سياحي وفقدان المليارات.. كم حجم الخسائر التي تكبدتها مصر جراء العمليات الإرهابية؟

سيد عبدالله بديل بن شرقي .. تشكيل الزمالك أمام فاركو فى الدوري

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: هناك الآلاف من فاتن أمل حربي في محاكم الأسرة.. وأطالب بقوانين جديدة

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

فيديو

لن أعين نجلي نائبا لي.. صفقات نارية لـ لزمالك من مرتضى منصور

للتأكد من سلامتها .. هيئة سلامة الغذاء توضح سبب سحب الإندومي من الأسواق

احتمال غرق سد النهضة.. تطورات جديدة في ملف المياه والملء الثالث.. فيديوجراف

جشع التجار واحتكار السلع.. أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ