لماذا تصر روسيا على ضم ماريوبول ودونباس؟.. البنتاجون يوضح

تتحمل مدينة ماريوبول الأوكرانية وطأة الحصار الروسي المستمر حيث حذر مسؤولو الأمن الغربيون من أن روسيا ستكثف قريبًا حملتها العسكرية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي: “من الواضح أن الروس يريدون ماريوبول بسبب موقعها الاستراتيجي”، مشيرًا إلى أنها مدينة ساحلية رئيسية تمنحهم وصولاً بريًا غير مقيد ودون عوائق بين دونباس وشبه جزيرة القرم. وتسيطر روسيا والانفصاليون المدعومون من روسيا على المنطقتين.

وقال كيربي إن البنتاجون لاحظ أن القوات الروسية تركز الكثير من ضرباتها على ماريوبول ومنطقة دونباس.

وأضاف: “ليس لدي معرفة كاملة بكل صاروخ أو نيران بعيدة المدى يطلقها الروس على ماريوبول”.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، إنه “منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير، أطلقت القوات الروسية أكثر من 1540 صاروخًا على أوكرانيا”.

وزعم مسؤولون أوكرانيون، أمس الاثنين، أن القوات الروسية استخدمت أسلحة كيماوية في ماريوبول.