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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكب حاول تهريب 30 تليفونا على جسمه وآخر بحوزته أسلحة بيضاء

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، محاولتي تهريب الاولي لراكب اخفي تليفونات اسفل الملابس التي يرتديها، والثانية لراكب بحوزته اسلحة بيضاء ومنظار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف محمد جمال فرج مأمور الجمرك، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد صلاح رزق ومحمد صابر لم يتلاحظ لهما وجود أي شئ مخالف، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف السيد احمد موسي و احمد عبد الرشيد زيدان مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وذاتيا نظرا لقصر مدة الراكب - ٣ ايام - ومحاولته الخروج مسرعا وقت الإفطار.

أسفر التفتيش الذاتي عن وجود ٣٠ تليفون محمول ماركة iPhone خبأهم الراكب اسفل ملابسه التي يرتديها، وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الملكية الأردنية استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو عبد المجيد غزال مأمور الجمرك تلاحظ له وجود اشياء معدنية.

قام تامر عادل مدير الحركة بتكليف محمد جمال بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود ٢ سلاح ابيض(مطواه) و نظارة ميدان احادية الرؤية.

أفاد تقرير الرائد طارق ذكي من ادارة شرطة المفرقعات بالمطار بان الاسلحة البيضاء المذكورة محظور حيازتها طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وان نظارة الميدان يلزم لحيازتها تصريح من الامن العام.

أمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة. 

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