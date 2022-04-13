رئيس أوكرانيا يشكر بايدن لاستخدامه مصطلح «الإبادة الجماعية»

تسمية الأشياء بمسمياتها ضرورية..

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن، لاستخدامه كلمة "إبادة جماعية" في وصف الغزو الروسي لكييف.

وكتب زيلينسكي على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "كلمات حقيقية لقائد حقيقي"، مؤكدًا أن "تسمية الأشياء بمسمياتها ضرورية للوقوف في وجه الشر".

وأضاف: "نحن ممتنون للمساعدة الأمريكية المقدمة حتى الآن ونحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة لمنع المزيد من الفظائع الروسية".

واستخدم بايدن لأول مرة مصطلح "إبادة جماعية" في وصف ما يحدث بأوكرانيا، وذلك خلال خطاب ألقاه أمس الثلاثاء، إذ كانت تصريحاته السابقة لم يصل فيها إلى حد هذه الكلمة، كما قال مساعدوه إن الأمر لم يرتق إلى هذا المستوى بعد.

وأوضح بايدن في كلمة من آيوا: "ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا ينبغي أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم".

وبعد ذلك، كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تقييمه بأن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في أوكرانيا، قائلًا: "ما يحصل في أوكرانيا إبادة جماعية والأدلة على ذلك تتزايد".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن للصحفيين بمطار دي موين عاصمة ولاية آيوا: "لقد وصفتها بأنها إبادة جماعية لأنه أصبح من الواضح والأوضح أن بوتين يحاول فقط القضاء على فكرة أن تكون أوكرانيًا".

واتهم زيلينسكي روسيا بارتكاب إبادة جماعية الأسبوع الماضي بعد اكتشاف جثث لمدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية عقب انسحاب القوات الروسية منها.

واستخدم زعماء عالم آخرون، مثل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس البولندي أندريه دودا ، مصطلح "إبادة جماعية" لوصف الأعمال الروسية في أوكرانيا.