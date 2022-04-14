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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأسبوع الثاني من الحمل.. الأعراض ونمو الطفل ونصائح للأم بعد هذه الفترة

الأسبوع الثاني من
الأسبوع الثاني من الحمل

ماذا يحدث في أسبوعين من الحمل؟
ما هي العلامات والأعراض في الأسبوع الثاني من الحمل؟
هل يمكن أن يعطي اختبار الحمل نتيجة إيجابية بعد أسبوعين من الحمل؟
ماذا تفعلين في الأسبوع الثاني من الحمل؟

يستمر الحمل عادةً 40 أسبوعًا ، مقسمة إلى الثلث الأول والثاني والثالث. تتميز كل مرحلة بأعراض مختلفة وتطورات جسدية. يتم حساب بداية الحمل من اليوم الأول لآخر دورة شهرية (LMP).

بعد كل دورة شهرية ، يبدأ جسم المرأة بالتحضير للحمل. نظرًا لصعوبة معرفة التاريخ الدقيق للحمل ، يشير الأطباء إلى اليوم الأول من آخر دورة شهرية على أنه بداية الحمل  يبدأ التبويض بعد حوالي 12-14 يومًا من آخر دورة شهرية ، حيث يتم إطلاق البويضة. هذا هو الوقت الذي يحتمل فيه حدوث الحمل أو الإخصاب. 
 

في هذا المنشور ، قد تتعرفين على الأسبوع الثاني من الحمل ، بما في ذلك الأعراض والتدابير التي يجب اتباعها لنمو الطفل وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

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ماذا يحدث في أسبوعين من الحمل؟

يبدأ اليوم الأول من الدورة التناسلية بمجرد انتهاء آخر دورة شهرية. في بداية الأسبوع الثاني ، يطلق الجريب السائد الذي يحتوي على البويضة كمية متزايدة من الإستروجين ، مما يحفز الغدة النخامية على إفراز الهرمون اللوتيني (LH) بحلول اليوم الثاني عشر. لتنفجر وتحرر البيضة. بحلول اليوم الرابع عشر ، يحدث الإخصاب في قناة فالوب يليه الانغراس في الرحم بعد حوالي ستة أيام من الإخصاب. 
 

في الأسبوع الثاني من الحمل ، يتكون الطفل من عدد قليل من الخلايا ، وقد لا يمكن اكتشاف نمو الجنين من خلال الموجات فوق الصوتية . لا يبدو بطن الأم منتفخًا بشكل عام ولا توجد أعراض حمل يمكن تمييزها خلال الأسبوع الثاني. قد يكون الأسبوع الثالث أو الرابع تقريبًا عندما تبدأ أعراض الحمل النموذجية في الظهور ، مثل الفترات الفائتة والغثيان والقيء.
 

ما هي العلامات والأعراض في الأسبوع الثاني من الحمل؟

نظرًا لأن الإخصاب يحدث فقط في نهاية الأسبوع الثاني ، فقد لا تلاحظين أي أعراض. ومع ذلك ، قد تواجه بعض النساء

- تصريف مخاط ناعم يشبه مظهر صفار البيض.
ألم مفاجئ في أسفل البطن على كلا الجانبين ، مما يشير إلى خروج البويضة.
ارتفاع في درجة الحرارة يمكن أن يحدث بعد الإباضة.

قد تتضمن العلامات والأعراض المحتملة الأخرى ما يلي:

ألم في الثديين
تقلبات مزاجية عشوائية
كثرة التبول
إرهاق غير عادي ومستمر
النفخة أو الغازات المستمرة
قد تشير هذه الأعراض خلال الأسبوع الثاني من دورتك الشهرية إلى بداية الحمل على الرغم من أنها ليست موثوقة للغاية في هذه المرحلة.
 

هل يمكن أن يعطي اختبار الحمل نتيجة إيجابية بعد أسبوعين من الحمل؟

يعتمد اختبار الحمل على اكتشاف مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية يتم إطلاقه بواسطة خلايا خاصة تسمى الأرومة الغاذية المخلوية بعد حوالي عشرة أيام من الحمل حتى تتشكل المشيمة بالكامل في وقت لاحق في الثلث الأول من الحمل ، والتي تتولى بعد ذلك هذه الوظيفة بالكامل. وبالتالي ، قد لا يكون من الممكن إجراء اختبار حمل دقيق في الأسبوعين الماضيين من الحمل.
 

يمكنك توقع الحصول على نتيجة اختبار حمل إيجابية بعد أسبوعين من الإخصاب ، أي خلال الأسبوع الرابع من الحمل عندما يكون هناك زيادة في الدم والبول. يمكن  إجراء اختبار الحمل من خلال أدوات اختبار الحمل أو فحص الدم. يمكنك استخدام مجموعة الاختبار بعد أسبوعين من الحمل للحصول على نتيجة دقيقة. 
 

ماذا تفعلين في أسبوعين من الحمل؟

إذا كنتِ في طور الإباضة وتخططين للحمل ، يمكنك تجربة ما يلي للحمل.

تتبع التبويض: يجب أن تخططي وفقًا لدورة التبويض إذا كنت تخططي لإنجاب طفل. لكي يحدث الحمل ، يجب أن تخصب الحيوانات المنوية البويضة عندما تصل إلى قناة فالوب. يمكن أن تساعدك معرفة وقت الإباضة أو فترة الخصوبة في تخطيط توقيت الجماع وزيادة فرصتك في تحقيق حمل ناجح. يمكنك استخدام مجموعة الإباضة التي تقيس مستوى البول في LH ، وهي المسؤولة عن إطلاق البويضة من الجريب.

التغيير إلى نمط حياة أفضل: حاولي أن يكون لديك نمط حياة أكثر صحة من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن. يمكن للتغيير في حياتك اليومية المحمومة أو الكسولة أن يوفر بيئة صحية لطفلك.
زيادة تناول الفيتامينات: زيادة تناول فيتامينات ما قبل الولادة بعد التشاور مع مقدمي الرعاية الصحية. يمكن أن يساعد البدء المبكر بفيتامينات ما قبل الولادة التي تتكون من حمض الفوليك في حماية طفلك من العيوب الخلقية المحتملة. يساعد حمض الفوليك في تكوين الأنبوب العصبي ، والذي يتطور لاحقًا إلى الجمجمة والعمود الفقري والدماغ. يجب أن تبدئي بشكل مثالي في تناول حمض الفوليك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التخطيط للحمل. هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من مرض السكري.

 

تجنبي المواد السامة: لا تستهلكي المواد التي يمكن أن تضر ليس فقط بصحتك ولكن أيضا طفلك المنتظر. يمكن أن يشمل ذلك التبغ والكحول والعقاقير الترويحية أو الكافيين.
مراقبة الأدوية الحالية: قد تسبب مجموعات معينة من الأدوية آثارًا عكسية على نمو أعضاء الطفل ، خاصةً إذا تم تناوليها خلال الأيام الأولى من الحمل. استشري مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول الاستمرار في تناول أي أدوية مستمرة لتجنب الآثار الضارة لهذه الأدوية على الحمل.

نظرًا لأن اليوم الأول من الحمل يعتبر من اليوم الأخير من الحيض ، فهناك احتمال ألا تكوني حاملًا بالفعل خلال الأسبوع الثاني من الحمل. حتى لو كنت قد حملت ، فمن المحتمل أنك قد لا تكون على دراية بحملك خلال الأسبوع الثاني حيث لا يمكن أن تكون هناك تغييرات واضحة في جسم الأم في وقت مبكر. في الأسبوعين الماضيين من الحمل ، لا يمكن الكشف عن الجنين من خلال الموجات فوق الصوتية. ومن ثم ، إذا كنتِ تحاولين الإنجاب ، فعليكِ متابعة الحمل والإباضة ومحاولة الحمل وفقًا لذلك.

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