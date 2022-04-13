صينية الكفتة باللوز على طريقة الشيف شربيني

تعد صينية الكفتة من الأكلات غير التقليدية التى تصلح للعزومات وتجديد السفرة الرمضانية بأكلة مغذية وشهية.

ونقدم لكم طريقة عمل صينية الكفتة باللوز بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

صينية الكفتة باللوز

مقادير صينية الكفتة باللوز

نصف كيلو لحمة مفرومة ناعما

نصف كوب بقدونس

كوب كزبرة

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة حبهان

نصف ملعقة صغيرة كركم

بصلة متوسطة الحجم ومبروشة

3 فص ثوم مطحون

بشر ليمونة صغيرة

بيضة نصف كوب جوز مفروم

2 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 ملعقة زيت زيتون

صوص الطحينة

نصف كوب طحينة

عصير2 ليمون

كمون

شطة

3 كوب ماء ساخن

كزبرة

للتزيين:

أرز أبيض للتقديم



طريقة عمل صينية الكفتة باللوز

* ضعي الفلفل الحار مع البهارات والتوابل والبيضة فى الكبة ثم تضاف اللحمة المفرومة ثم البقدونس وعصير الليمون وافرميهم جيدا

* ادهني الصينية بالطحينة ثم توضع الكفتة وتفرد في الصينية وضعي صوص الطحينة على الوجه لعمل الصوص

* اخلطى الطحينة مع عصير الليمون والشطة والكمون جيدا وضعي على الوجه ثم يضاف اللوز وتدخل الفرن صينية الكفتة الفرن حتى تمام النضج