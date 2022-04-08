لعزومات رمضان.. طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل

صينية البطاطس بالبشاميل من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها فى عزومات شهر رمضان فمذاقها يعجب الأطفال والكبار.

نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية البطاطس بالبشاميل

بطاطس

باذنجان

صدور دجاج

بصل

لبن

بهارات

زيت

جوزة الطيب

دقيق

كريمة لباني

جبنة موتزاريلا

زبدة

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير صينية البطاطس بالبشاميل

* قطعي البصل مكعبات وضعيه في طاسة بها زيت على النار ثم ضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى يحمر ثم ضيفي مكعبات الدجاج.

* قطعي البطاطس مكعبات واقليها في زيت غزير ساخن وضيفيها الى الطاسة وقطعي الباذنجان مكعبات وضيفيها إلى الطاسة.

* ضعي مقدار من الزبدة ونفس المقدار دقيق في حلة على النار وقلبيهم حتى يذوب الدقيق في الزبدة.

* ضيفي اللبن واستمري في التحريك باستخدام مضرب سلك يدوي ثم ضيفي الكريمة اللباني وارفعيها عن النار.

* ضعي خليط الدجاج والبطاطس في قالب فرن وصبي عليها البشاميل ورشي عليها جبنة موتزاريلا

* ادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدمي صينية البطاطس بالبشاميل.