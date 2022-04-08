سحورك عندنا.. البطاطس المهروسة بالكريمة والثوم

إذا كنت تبحثين عن اطباق جديدة علي السحور يمكن أن تقدمي البطاطس المهروسة بالكريمة والثوم…

طريقة عمل بطاطس مهروسة بالكريمة والثوم

المقادير

- البطاطس : 4 حبات (مسلوقة ومقشرة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- كريمة : كوب (سائلة)

- الثوم : فصّان (مهروس ناعم)

- جبن البارميزان : ربع كوب

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (اختياري)

الطريقة

ضعي البطاطس المسلوقة في طبق عميق واهرسيها.

أضيفي الكريمة والثوم المهروس والجبن البارميزان والملح والفلفل الأسود واهرسي مرة أخرى حتى تتمازج المكونات ويصبح المزيج ناعماً.

ضعي الخليط في طبق التقديم وتبلي بجوزة الطيب وقدميها دافئة.