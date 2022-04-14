عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار سيارات كاديلاك 2022 بالسعودية

كاديلاك CT5 2022
كاديلاك CT5 2022

يعتبر السوق السعودى للسيارات ، من أكبر الأسواق فى منطقة الخليج العربى ، لما يمتلك من مقومات نجاح كبيرة ، وعدد متنوع من السيارات وعلاماتها التجارية المتميزة .

 

وخلال التقرير التالى نتعرف على أسعار سيارات كاديلاك موديل 2022 بعد احتساب الضريبة 15% لدى وكيل السيارة بالمملكة شركة الجميح للسيارات .

 

1- كاديلاك XT4 2022

كاديلاك XT4 2022

- فئة الفخامة – ابتداءً من سعر 168,400 ريال سعودي 

- فئة الفخامة المميزة – ابتداءً من سعر 200,000 ريال سعودي 

- فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 220,000 ريال سعودي 

 

2- كاديلاك XT5 2022

كاديلاك XT5 2022

- فئة الفخامة المميزة – ابتداءً من سعر 215,800 ريال سعودي

 

3- كاديلاك XT6 2022

كاديلاك XT6 2022

- فئة الفخامة – ابتداءً من سعر 221,000 ريال سعودي

- فئة الفخامة المميزة – ابتداءً من سعر 259,500 ريال سعودي

- فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 265,100 ريال سعودي

 

4- كاديلاك اسكاليد 2022

كاديلاك اسكاليد 2022

- فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 540,000 ريال سعودي

- فئة الفخامة المميزة بلاتينوم – ابتداءً من سعر 580,000 ريال سعودي

- فئة الرياضية بلاتينوم – ابتداءً من سعر 580,000 ريال سعودي

 

5- كاديلاك CT4 2022

كاديلاك CT4 2022

- فئة الفخامة – ابتداءً من سعر 170,000 ريال سعودي

- فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 188,000 ريال سعودي

- فئة V – ابتداءً من سعر 230,000 ريال سعودي

 

6- كاديلاك CT5 2022

كاديلاك CT5 2022

- فئة الفخامة – ابتداءً من سعر 192,000 ريال سعودي

- فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 223,000 ريال سعودي

- فئة V – ابتداءً من سعر 280,000 ريال سعودي

السوق السعودي الخليج العربي منطقة الخليج السوق السعودى للسيارات كاديلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

يبدأ العمل به غدا.. معلومات عن الإيصال الإلكتروني مقابل السلع والخدمات الحكومية

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

موضوعات متعلقة

زيادة أسعار سيتروين C5 موديل 2022 في مصر

محمود حماد: قرار حماية المستهلك الملزم بالبيع بتسعيرة الوكلاء جريء ويحتاج لوقت

هوندا NSX تحصل على خليفة كهربائي بقيمة 31 مليار جنيه إسترليني.. صور

زيادات وتخفيضات .. أسعار بعض فئات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

عروض هيونداي على سيارة سوناتا 2022 بالسعودية | تفاصيل

عن طريق الخطأ.. صورة جديدة تكشف تصميم هيونداي باليسيد 2023 قبل الإعلان عنها

تخفيض أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 .. تفاصيل

صور تجسسية جديدة تكشف تفاصيل بي إم دبليو X5M 2023

ترشيحاتنا

إنترنت مفتوح ومشروبات مجانا.. إطلاق أول مركبة مخصصة للسياحة الفضائية

جوتيريش يشكر محمد بن سلمان لجهود السعودية في هدنة اليمن

مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. شروط يجب توفرها في المتقدمين|خبراء ينصحون

رئيس الأعلى للإعلام يبحث التعاون الإعلامي مع السفير البريطاني لدى مصر

اتحاد الكرة يتفق مع «فيفا» على تنظيم دورات لتطوير قدرات مدربي الدوري المصري

عصام عبدالفتاح: مستحيل سماع محادثات الحكام مع غرفة الفار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ