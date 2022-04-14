تعرف على أسعار سيارات كاديلاك 2022 بالسعودية

يعتبر السوق السعودى للسيارات ، من أكبر الأسواق فى منطقة الخليج العربى ، لما يمتلك من مقومات نجاح كبيرة ، وعدد متنوع من السيارات وعلاماتها التجارية المتميزة .

وخلال التقرير التالى نتعرف على أسعار سيارات كاديلاك موديل 2022 بعد احتساب الضريبة 15% لدى وكيل السيارة بالمملكة شركة الجميح للسيارات .

1- كاديلاك XT4 2022

كاديلاك XT4 2022

- فئة الفخامة – ابتداءً من سعر 168,400 ريال سعودي

- فئة الفخامة المميزة – ابتداءً من سعر 200,000 ريال سعودي

- فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 220,000 ريال سعودي

2- كاديلاك XT5 2022

كاديلاك XT5 2022

- فئة الفخامة المميزة – ابتداءً من سعر 215,800 ريال سعودي

3- كاديلاك XT6 2022

كاديلاك XT6 2022

- فئة الفخامة – ابتداءً من سعر 221,000 ريال سعودي

- فئة الفخامة المميزة – ابتداءً من سعر 259,500 ريال سعودي

- فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 265,100 ريال سعودي

4- كاديلاك اسكاليد 2022

كاديلاك اسكاليد 2022

- فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 540,000 ريال سعودي

- فئة الفخامة المميزة بلاتينوم – ابتداءً من سعر 580,000 ريال سعودي

- فئة الرياضية بلاتينوم – ابتداءً من سعر 580,000 ريال سعودي

5- كاديلاك CT4 2022

كاديلاك CT4 2022

- فئة الفخامة – ابتداءً من سعر 170,000 ريال سعودي

- فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 188,000 ريال سعودي

- فئة V – ابتداءً من سعر 230,000 ريال سعودي

6- كاديلاك CT5 2022

كاديلاك CT5 2022

- فئة الفخامة – ابتداءً من سعر 192,000 ريال سعودي

- فئة الرياضية – ابتداءً من سعر 223,000 ريال سعودي

- فئة V – ابتداءً من سعر 280,000 ريال سعودي