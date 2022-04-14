للصمود بالسحور.. العصيدة لمنع الجوع ولبن الجمال لتجنب العطش فى الجنوب

لسكان الصحراء ومنطقة حلايب شلاتين أبو رماد والجنوب أطعمة وأكلات خاصة بهم، مأكولات قابلة للصمود في وجه الصحراء وحالات التخزين خاصة فى شهر رمضان ، أشهرها بالطبع وجبة "العصيدة" وهي مشهورة في عدة مناطق ، ويتم تناولها فى السحور مع لبن الجمال ثم فناجين قهوتهم المفضلة "الجبنة".

يقول الحسن عثمان موظف من ابو رماد تتكون "العصيدة" من دقيق وملح يضاف إلى قدر مليء بالماء مع تقليبه جيدًا بعصا يقال لها "كُوشِن" عبارة عن "مفراك".

وتابع الحسن بعد أن ينضج هذا الخليط يوضع في طبق أو صحن كبير ليضاف له لبن الإبل أو الماعز ويفضل في هذا اللبن الحامض أو الرايب وهناك من يفضل أن يكون من الحليب، ويستحسن أيضا إضافة القليل من السمن إلى العصيدة لتأكلها بالهنا والشفا، وهي من الوجبات التي يأكلها السكان في الصباح والمساء ايضا فى غير رمضان .

الشيخ شاذلى بشير عمر من مشايخ العبابدة يوضح أن مشروب "الجبنة " أساسى بعد السحور وهي مزيج من حبوب البن الأخضر الذي يتم تحميصه على الجمر ومن ثم طحنه ووضعه في الإناء الفخاري مع قطع الزنجبيل التي يتم صحنها أيضا، وهي قهوة جرت العادة أن يشرب الناس منها رقم فردي (3، 7..). مشروب له مذاق خاص ومختلف يأسر عقل كل من تذوقه ذات زيارة أو ذات رحلة إلى هذه البلاد البعيدة في أقصى الجنوب الشرقي.

وكشف حسين عبد المجيد من ابناء قبيلة العبابدة أن لبن الجمال أساسى على السحور فهو السبيل الوحيد للتغلب على العطش فكما تسد "العصيدة " النفس وتمنعها من الجوع أيضا لبن الجمال له دور كبير فى الوقاية من العطش خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة جنوبا عن باقى أجزاء وانحاء الجمهورية .