تعرف على عروض سيارات جي ام سي يوكن 2022 فى السعودية

أعلن وكيل شركة جي ام سي فى المملكة العربية السعودية ، منذ ايام وقبل انطلاق شهر رمضان المبارك على عدد من العروض الرمضانية على سياراته المختلفة ضمن حملة عروض “بشاير رمضان” .

وأوضحت شركة الجميح للسيارات ان حملة عروض “بشاير رمضان” تاتى على سيارة جمس يوكن 2022 بالتعاون مع جهات التمويل المختلفة داخل المملكة العربية السعودية .

وتاتى عروض بنك البلاد على سيارة جمس يوكن 2022 ، بـ 0% مرابحة و 50% الآن و 50% بعد سنتين و 1% رسوم إدارية ، اما البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر) الدفعة الأولى 0% ، و الرسوم الإدارية 1% ، و نسبة الربح 2.19% ، و الدفعة الأخيرة 40% ، و العرض يشمل أيضاً:3 سنوات أو 100,000 كلم (أيهما يأتي أولًا) ضمان الشركة المصنعة ، سنتين أو 50,000 كلم ضمان ممتد (أيهما يأتي أولاً)

اما عروض البنك الأهلي السعودي على سيارة جمس يوكن 2022 ، البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر) 0.99% مرابحة ، و 0% رسوم إدارية ، و 0% دفعة أولى ، و دفعة أخيرة 40% ، و برنامج 50/50 ، و 50% الآن و 50% بعد سنتين ، و الرسوم الإدارية 0% ، و 0% مرابحة .

وعروض البنك السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري برنامج 50/50 ، تاتى 0.99% مرابحة ، و 1% رسوم إدارية ، و 50% الآن و50% بعد سنتين ، اما البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر) 0% دفعة أولى 1% رسوم إدارية ، و 1.80% نسبة الربح ، و 40% الدفعة الأخيرة