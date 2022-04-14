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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على عروض سيارات جي ام سي يوكن 2022 فى السعودية

جمس يوكن 2022
جمس يوكن 2022

أعلن وكيل شركة جي ام سي فى المملكة العربية السعودية ، منذ ايام وقبل انطلاق شهر رمضان المبارك على عدد من العروض الرمضانية على سياراته المختلفة ضمن حملة عروض “بشاير رمضان” .

 

وأوضحت شركة الجميح للسيارات ان حملة عروض “بشاير رمضان” تاتى على سيارة جمس يوكن 2022 بالتعاون مع جهات التمويل المختلفة داخل المملكة العربية السعودية .

 

وتاتى عروض بنك البلاد على سيارة جمس يوكن 2022 ، بـ 0% مرابحة و 50% الآن و 50% بعد سنتين و 1% رسوم إدارية ، اما البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر) الدفعة الأولى 0% ، و الرسوم الإدارية 1% ، و نسبة الربح 2.19% ، و الدفعة الأخيرة 40% ، و العرض يشمل أيضاً:3 سنوات أو 100,000 كلم (أيهما يأتي أولًا) ضمان الشركة المصنعة ، سنتين أو 50,000 كلم ضمان ممتد (أيهما يأتي أولاً)

 

اما عروض البنك الأهلي السعودي على سيارة جمس يوكن 2022 ، البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر) 0.99% مرابحة ، و 0% رسوم إدارية ، و 0% دفعة أولى ، و دفعة أخيرة 40% ، و برنامج 50/50 ، و 50% الآن و 50% بعد سنتين ، و الرسوم الإدارية 0% ، و 0% مرابحة .

 

وعروض البنك السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري برنامج 50/50  ، تاتى 0.99% مرابحة ، و 1% رسوم إدارية ، و 50% الآن و50% بعد سنتين ، اما البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر) 0% دفعة أولى 1% رسوم إدارية ، و 1.80% نسبة الربح ، و 40% الدفعة الأخيرة

المملكة العربية السعودية جي إم سي شهر رمضان سيارات السعودية

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