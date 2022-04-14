جمال العدل ضيف برنامج «العرافة».. اليوم

يحل المنتج جمال العدل ضيفا على برنامج “العرافة ٢” اليوم، الخميس، مع الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة “المحور”.

وتواصل الإعلامية بسمة وهبة تصوير برنامج “العرافة 2" الذى يعرض يوميا طوال شهر رمضان عبر فضائية “المحور”.

وعلم “صدى البلد” من مصدر مقرب أن ضيوف الحلقات القادمة من البرنامج هم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، والفنانة فيفى عبده، والإعلامي طوني خليفة، والمنتج جمال العدل، والفنانة اللبنانية نيللي مقدسى.

بسمة وهبة وحميد الشاعرى

حل الفنان حميد الشاعرى ضيفا على برنامج “العرافة”.

وروجت الإعلامية بسمة وهبة لحلقتها القادمة من برنامج “العرافة ٢” عبر عدة صور نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت بسمة وهبة في الصور برفقة الفنان حميد الشاعري، وعلقت قائلة: "غدا لناظره قريب".

بسمة وهبة ومصطفى درويش

وكشف الفنان مصطفى درويش، تفاصيل فشله في التجارة ببيع الذرة مع مدير أعماله عندما كانا في الثانوية العامة، موضحًا: "كنا بنجيب شوال ذرة وقصعة أسمنت وخشب وجاز، عشان نبيع، لكن الذرة باظ وأكلناه إحنا، كان عبط مش شغل، كنت بعمل كده من ورا أبويا".

وقال درويش، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة “المحور”، إن والده كان مهندسا وأنجب 4 رجال، كل واحد منهم نجح في مجاله، ولم يترك له أي إرث، موضحًا: "عملت مندوب مبيعات وسافرت السعودية عشان أشتغل هناك مندوب مبيعات".