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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

الهام شاهين
الهام شاهين

ردت الفنانة  إلهام شاهين، على انتقادات الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعدما طلبت منها أن "تحترم عمرها وتحتشم"، قائلةً: "أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش".

 

وأضافت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "قوم نفسك ومش تقوم الآخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي، لكن ملهوش دعوة بالتاني".

 

وتابعت: "أنا طول الوقت بيجيلي رد فعل إيجابي على آرائي التنويرية وشجاعتي والشيء الجميل الذي أقدمه للمجتمع والجوائز التي أحصل عليها، لكن الإعلام يجمع كل من هم ضدي فيظهر أن العالم كله ضده، وهذا شيء غير صحيح .. الله يحرق السوشيال ميديا بجاز".

 

وحول سر مشاركة صورها الشخصية على السوشيال ميديا، قالت: "بتنزل من غير علمي، وصفحتي الشخصية مش عليها صورة واحدة، كان في حد غلطة في حياتي وخرجته من حياتي لما نشر الصور، فوجئت إن بيتي كان مذاع على الهواء، كنت هموت فيها، واللي عمل كده مش هقول الله يسامحه .. الله لا يسامحه، وخرج من حياتي".

 

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إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

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