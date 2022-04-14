فطارك عندنا.. عكاوي وأرز بالبسلة والحلو عصير جوافة وإكلير

تحتار السيدات كل يوم فى أصناف الطعام التى تقدمها لأسرتها، لذلك تقدم لكِ الشيف نيفين عباس سفرة مميزة كل يوم.

طاجن عكاوي بالبصل

المقادير:

عكاوي

ملح وفلفل أسود

6 ورق لورا

6 فص حبهان

فص مستكة

حبوب فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل

ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

بصلة مقطعة

جزر وكرفس مقطع

للطاجن

نصف كيلو بصل مقطع جوانج

ملح وفلفل

سمن

ورق لورا

حبهان

الطريقة

توضع مقادير السلق في قدر به ماء حتى تغلي

توضع العكاوي بالماء وتترك حتى تنضج

ترفع من الشوربة ثم تقلب مع البصل والملح والفلفل والسمن وورق اللورا والحبهان

توضع في طاجن فرن ساخن

توضع بالفرن حتي تمام النضج وتقدم



أرز بالبسلة والجزر

المقادير:

نصف كيلو أرز بسمتي

بازلاء

جزر

ملح

ماء

سمن

الطريقة:

توضع في قدر السمن والماء والملح وتترك حتي تغلي

توضع البازلاء والجزر بالماء وتترك حتي تمام النضج

يوضع الأرز لهما بعد أن يغسل جيدًا ويترك حتي يتشرب الماء

يوضع علي نار هادئة حتي تمام النضج ويقدم

اكلير

للاكلير:

1 كوب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة من السكر

3 بيض

رشة ملح

معلقة صغيرة فانيليا

للكريمة:

400 ملل كريمة خفق

سكر بودرة حسب الرغبة

شيكولاتة ذائبة 200 جرام للوجه

الطريقة:

يحرك الماء والزبدة والملح والسكر والفانيليا علي نار هادئة حتي تذوب ثم ترفع عن النار

يضاف الدقيق الي خليط الماء والزبدة ويقلب حتى يتكون عجين متماسك العجينة ثم نضيف البيض بالتدريج ويخلط جيدا.

توضع عجينة الاكلير في كيس او قالب وتصب العجينة على شكل أصابع.

تخبز قطع الاكلير بالفرن في درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج.

في تلك الأثناء نقوم بتحضير الكريمة عن طريق خفق الكريمة مع السكر حتى تصبح كثيفة القوام.

بعد أن يخبز الإكلير ويبرد تشق قطع الإكلير وتحشى بحشوة الكريمة وتغمس في الشيكولاتة.

تترك لتبرد ثم تقدم.

عصير جوافة

المقادير:

3 حبة جوافة منظفة من الداخل

2 كوب لبن مثلج

سكر

الطريقة:

تخفق جميع المقادير معًا.

ثم تقدم.