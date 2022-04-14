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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدم زيادة الدول الضامنة.. أوكرانيا تكشف إحدى العقبات في طريق المحادثات مع روسيا

أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا

تحدث مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولاك، عن إحدى العقبات التي تعترض طريق المحادثات بين بلاده وروسيا، وهي عدد الدول الضامنة التي يمكن أن تكون بمثابة الأمن لكييف.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بودولاك إن أوكرانيا تريد أن يعمل أكبر عدد ممكن من الدول كضامن لأمنها، لكن روسيا لا ترغب في زيادة عددها.

وسبق أن أشارت روسيا إلى أن بيلاروس يجب أن تكون إحدى الدول التي تضمن الأمن، بينما عرضت تركيا مرارًا لعب دور الوسيط بين جيرانها في البحر الأسود.

وكان كبير المفاوضين الأوكراني ميخايلو بودولاك قال في وقت سابق إن: "المحادثات صعبة للغاية"، مضيفا أن روسيا "تتمسك بممارستها التقليدية المتمثلة في الضغط علنا على عملية التفاوض".

فيما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن المحادثات مع الجانب الأوكراني مستمرة عن بعد، مضيفة أن تزويد كييف بالأسلحة لن يعرقل موسكو عن تنفيذ مهام العملية العسكرية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين أمس الأربعاء، إنه لا يوجد أي تقدم في محادثات موسكو وكييف، والعمل الجاد جار.

وحسب وكالة “رويترز”، أضاف بيسكوف أنه "لا يوجد شيء الآن نعلن عنه بعد.. ويواصل رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، العمل الشاق للغاية في المحادثات".
 

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