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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سنة تحت المراقبة.. الحبس عاما لـ 12 متهما في أحداث الذكرى الثالثة للثورة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قضت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

وعاقبت المحكمة 12 متهما في أحداث الذكرى الثالثة للثورة، بالحبس عام مع الشغل ووضع المتهمين تحت المراقبة لمدة عام.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.

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