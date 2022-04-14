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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

عادات غذائية خاطئة تسبب الإصابة بأعراض المرض الصامت

صدى البلد

عادات غذائية خاطئة تسبب الإصابة بمرض السكري من النوع 2،  فيما يلي وفقا لموقع everydayhealth. نشر بعض العادات التي يجب التوقف عنها لتقليل محيط الخصر لديك وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

 

1-تناول المشروبات السكرية
 

 تناول المشروبات السكرية سببًا كبيرًا في زيادة الوزن لذا عندما تشتهين تناول عصائر الفاكهة مثلا يجب التأكد من أنها  تحتوي على عصير فاكهة بنسبة 100٪.

 

2-تخطي الإفطار

تخطي الإفطار يزايد مخاطر الإصابة بالسكري تعد وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، وعندما يتعلق الأمر بالوقاية من مرض السكري فإن التخلي عن وجبتك الصباحية لا يؤدي فقط إلى نتائج عكسية بل يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

 

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3-تجنب السمك
 

إغفال تناول الأسماك مثل  سمك السلمون والتونة والماكريل والسردين والتي تعد مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تتحكم في سكر الدم ، والتي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ، وتحافظ على صحة الشرايين، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية. حاولي تناول وجبتين كل أسبوع من السمك.

 

4-الانغماس في الكربوهيدرات النشوية

الإفراط في تناول المكرونة والبطاطس والخبز الأبيض سيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وللحفاظ على أحجام الحصص تحت السيطرة وتسريع فقدان الوزن ، تنصح جمعية السكري الأمريكية بأن تقصر الكربوهيدرات النشوية في نظامك الغذائي على ربع طبقك وتبديل الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة لتحسين توازن السكر في الدم والسيطرة على مرض السكري وفقدان الوزن.

 

5-الإفراط في تناول الزبدة

استخدام الزبدة يزيد من مخاطر الإصابة بالسكري فقد تم  ربط الزبدة والدهون المشبعة الأخرى بمقاومة الأنسولين ، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2. الزيوت النباتية ، التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة أو المتعددة غير المشبعة ، هي بديل صحي.

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