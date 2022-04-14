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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بريانسك.. مقاتلات أوكرانية تقصف منطقة بيلجورود الروسية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أفاد حاكم بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الخميس، بقصف الطيران الأوكراني قرية زورافلفكا الروسية، الواقعة بالقرب من الحدود.

وحسب وكالة “نوفوستي” الروسية، قال حاكم بيلجورود، إن “هناك ضرر في المباني السكنية، ولا توجد معلومات عن الضحايا والإصابات حتي الأن”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت السلطات في منطقة بريانسك الروسية، عن وقوع قصف لمعبر حدودي مع أوكرانيا وهجمات على مستوطنة قريبة، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة.

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وفتحت لجنة التحقيق الروسية، تحقيقا جنائيا بشأن غارة جوية نفذتها مروحيتان مقاتلتان أوكرانيتان، اليوم الخميس، على الأراضي الروسية في منطقة بريانسك.

 وقال المركز إن طائرات الهليكوبتر انتهكت الأجواء الروسية وشنت ست غارات على الأقل على مبان سكنية في قرية كليموفو.

وقالت اللجنة إن الضربات أصابت ستة منازل على الأقل كما تسببت في إصابة سبعة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين.

وتمكنت المروحيات من اختراق الأجواء الروسية بالتحليق على ارتفاع منخفض.

 وقالت لجنة التحقيق الروسية، إن الجيش الأوكراني تآمر للتأثير على صناع القرار في روسيا لإجبارهم على الإنهاء المبكر للعملية العسكرية الخاصة التي ينفذها جيش البلاد في أوكرانيا.

 وتم فتح القضية الجنائية وسط عدة تقارير أخرى عن ضربات الجيش الأوكراني على أهداف في روسيا.

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