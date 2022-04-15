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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا توقف إنتاج "إنسايت" وتستبدلها بطراز هايبرد جديد كليا

هوندا
هوندا

أعلنت شركة "هوندا" أنها ستوقف إنتاج طرازها "إنسايت"، وهي نسخة هايبرد من الجيل العاشر من هوندا سيفيك ، بتاريخ  يونيو 2022.

سبق وأعلنت مؤخرا شركة هوندا عن خارطة الطريق الجديدة للعلامة التجارية لكهربة منتجاتها مؤكدة على توسيع ترسانتها من المنتجات الكهربائية مع انضمام سيارتين كهربائيتين بالكامل في الطريق و 3 طرازات جديدة هايبرد إلى التشكيلة ولكن يبدو أن هذه الإضافات لن تأتي بلا ثمن، فإن هذه الطرز الهايبرد الجديدة ستأتي على حساب أحد الإصدارات الهجينة الموجودة بالفعل وأولها سيكون إنها إنتاج "هوندا إنسايت" بحلول الصيف القادم.

هوندا

قالت  هوندا  إن استراتيجيتها للتحول للعصر الكهربائي تقوم على  تهجين طرازاتها "الأساسية" وهي طرازات هوندا كورولا و هوندا سيفيك و هوندا CR-V وبالتالي المركبات الأقل شهرة وأهمية تسقطها من حساباتها سيتم استبدال أحدث انسايت ، الشبيه إلى حد كبير بطراز سيفيك، بسيارة جديدة بالكامل بمكونات هايبرد.

فيما أعلنت  هوندا  عن وصول طراز CR-V هايبرد الجديدة موديل 2023 خلال هذا العام، تليها سيارة هونجا أكورد هايبرد. بالفعل التقطت العدسات التجسسية صورا لنموذج أولي من الجيل التالي لـ CR-V ، وهو ما  يؤكد ظهورها رسميا لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام مع مجموعة نقل حركة هايبرد.

الجدير بالذكر أن هوندا  أعلنت عن طرازين كهربائيين جديدين، واحدة ستكون سيارة رياضية خارقة بمحرك متوسط الحجم، والثانية ستكون خليفة أكيورا NSX الرياضية وغالبا ستحمل شارة "أكيورا" في الولايات المتحدة الأمريكية، و جاء في إعلان هوندا الرسمي إنها ستطلق سيارتين رياضيتين في الأسواق العالمية، واصفة إحداهما بـ "الإصدار المتخصص" والأخرى بـ "الرائدة وطراز جديد". 

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