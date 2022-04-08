هوندا سيفيك تايب آر الجديدة تكسر رقم حلبة سوزوكا قبل إطلاقها .. صور

سجلت هوندا سيفيك تايب آر رقماً قياسياً جديداً لسيارة ذات دفع أمامي في حلبة سوزوكا في اليابان قبل إطلاقها رسمياً في وقت لاحق من هذا العام، وفي الصورة مع نفس اللون المشوه باللونين الأحمر والأسود الذي شوهدت به في الاختبار خلال العام الماضي، فقد حولت الدائرة 3.6 كيلومتر في دقيقتين و 23.120 ثانية - 0.873 ثانية أسرع من حامل الرقم القياسي السابق سيفيك تايب آر جي تي الإصدار المحدود.

حتى الآن ما زال غير معروف أرقام أداء السيارة الهاتشباك الجديدة، لكن الرقم القياسي يشير إلى أنها قد تكتسب دفعة طفيفة في القوة، حيث تم الإعلان عن الاعتراف الرسمي بتطوير Civic Type R الجديدة لأول مرة في أكتوبر الماضي، مع تأكيد هوندا أن التكرار التالي لمنافسها فولكس فاجن جولف R سيتم إطلاقه في عام 2022، ويُقال الآن أن Civic Type R "جاهزة لاختبار نوربورجرينج".

تؤكد الصورة الرسمية لهوندا أن السيارة المنافسة رينو ميجان RSالجديدة لن تختلف جذريًا عن سابقتها من الخارج، في شكل الجسم العام، بوقفته المنخفضة والواسعة، وغطاء صندوق الأمتعة على طراز الصالون والجناح الخلفي الكبير المألوف، بينما توفر أنابيب العادم المميزة ذات المخارج الثلاثية وملاقط المكابح الحمراء إيماءة أخرى لإمكانيات الأداء.

تكشف نظرة فاحصة على لقطات التجسس لدينا أن المفسد يتميز بتركيب مرتفع جديد ، في حين أن مفسد الشفة الأصغر على غطاء صندوق السيارة لم يعد يظهر لتشريح النافذة الخلفية وتشمل التغييرات الواضحة الأخرى خط الكتف السفلي، وخط غطاء المحرك السفلي، والمصابيح الأمامية السفلية، كما هو موضح في الكشف عن سيارة هوندا سيفيك هاتشباك القياسية قبل إطلاقها في السوق الأوروبية في عام 2022.

يُظهر منظر الداخل ما يشبه تصميمات مختلفة لعجلة القيادة ولوحة القيادة ، إلى جانب شاشة تعمل باللمس مثبتة على لوحة العدادات، على الرغم من صعوبة استخلاص استنتاجات من هذا النموذج الأولي.

قامت شركة هوندا بتسريع خططها للكهرباء بهدف جعل جميع مبيعاتها الأوروبية مكهربة بحلول عام 2022، ولكن هذا الهدف ينطبق فقط على المنتجات "السائدة" للعلامة التجارية، ويعد Civic Type R عرضًا موجهًا نحو المتحمسين يمثل نسبة صغيرة فقط من المبيعات الأوروبية.

ستمضي سيفيك تايب R قدما مع نسخة مطورة ومحسّنة من محرك السيارة الحالي سعة 2.0 لتر توربو رباعي ، والذي يرسل 316 حصانًا إلى المحور الأمامي لمدة تتراوح من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة عند 5.8 ثانية وسرعة قصوى تبلغ تصل إلى 169 ميلا في الساعة.

ولكن اقترح أيضًا أنه يمكن استخدام مجموعة توليد هجينة مرتبطة من حيث المفهوم بتلك الخاصة بسيارة هوندا NSX الفائقة، والتي تتزاوج مع محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر مع ثلاثة محركات كهربائية من غير الواضح ما إذا كان هذا يعني الدفع الرباعي، ولكن من المحتمل أن تكون هوندا تعمل بنظام الدفع الرباعي بهذه الطريقة.

مثل هذا التطور من شأنه أن يمنح هوندا المزيد من إمكانات الأداء، حيث ألمح المهندسون سابقًا إلى أن السيارة الحالية قريبة من الحد الواقعي من حيث القوة الموضوعة من خلال العجلات الأمامية فقط.