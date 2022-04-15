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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يستدرج جنوى لتأمين الصدارة

فريق إيه سي ميلان
فريق إيه سي ميلان

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره جنوى، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي لاستعادة نغمة الانتصارات أمام جنوى في مباراة اليوم، وتأمين صدارة الدوري الإيطالي.

وفقد ميلان 4 نقاط في آخر مباراتان بمسابقة الدوري الإيطالي، حيث تعادل مع بولونيا سلبيا، ومع تورينو بدون أهداف أيضا.

وخاض ميلان 32 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 20 لقاء، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر في 4 مناسبات.

على الجانب الآخر، يطمح فريق جنوى في تحقيق مفاجأة بخطف نقاط المباراة الثلاث من ميلان، للهروب من منطقة الهبوط.

وكان ميلان تفوق على جنوى بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإيطالي.

ترتيب ميلان وجنوى: 

يتصدر إيه سي ميلان ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتان عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 22 نقطة.

ميلان جنوي الدوري الايطالي ستيفانو بيولي ميلان وجنوى

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