لتفادي الإحراج.. قواعد إتيكيت الانتهاء من الطعام في عزومات رمضان

تكثر خلال شهر رمضان الولائم و العزومات بين الأهل و الأصدقاء و الأقارب، و يعتبر الإنتهاء من تناول الطعام خلال العزومات من أكثر المشاكل التي تواجه العديد و لا يعرفون ما هو التصرف الصحيح حتى يتفادى الإحراج.



لذا كشفت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن نصائح وإتيكيت الإنتهاء من الطعام في عزومات رمضان .



اتيكيت الإنتهاء من الطعام



-عند الفراغ من الطعام، على المرء وضع أدوات المائدة إلى جوار بعضها البعض أعلى الصحن مباشرة، فتلك إشارة للنادل بأنك انتهيت من الطعام ويمكنه أخذ الصحن.



-لا تضع المنديل على الصحن بعد الانتهاء من الطعام، بل رتبه بالقرب من الطبق.



- عليك الحذر من النهوض مباشرة بعد الفراغ من الطعام، إذ تقضي قواعد الإتيكيت بالانتظار حتي ينتهي الآخرون من تناول طعامهم، وذلك حتى لا يشعروا بالإحراج أو يسعوا للانتهاء من الطعام، وهم ما زالوا يرغبون فى تناول المزيد منه.



-عند الانتهاء من تناول وجبتك لا تشعري المحيطين بأنك تنتظريهم.



- لا توجهي الحديث لشخص منشغل بطعامه، بعد الانتهاء من الطعام، بل لآخر يشرب مشروبًا أو أوشك على الانتهاء بالفعل من طعامه.



-إذا كنت صاحبة الدعوة، عليكِ الانتظار على المائدة إلى أن تتأكدي من أن جميع الضيوف أنهوا طعامهم بشكل جيد.

