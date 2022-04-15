اتيكيت تناول السمك في عزومات رمضان

تعد عزومة السمك غير محببة لدي الكثير وخصوصا في رمضان وذلك لان السمك يحتاج الي تنظيف الشوك وتناوله بشكل مختلف عن باقي الأطعمة مما يجعله عزومة غير مفضلة

ولذلك نقدم لكي اليوم اتيكيت تناول السمك في العزومات

عندما لا يتم فصل رأس السمك ، قم بإزالته من خلف الخياشيم.

لشرائح وقطع الجسم ، أمسك السمكة بشوكة وشق من الرأس إلى الذيل بسكين ، ثم افتح السمكة وضعها بشكل مسطح على الطبق.



لإزالة الهيكل العظمي من الجسم ، ضع طرف السكين أسفل العمود الفقري ، ثم ارفعه بالشوكة وضعه على جانب اللوحة.

آداب المائدة للتعامل مع العظام.

إذا تناولت أي عظام سمكة عن غير قصد ، فقم بإزالتها بأصابعك وضعها على جانب الطبق.

اما عن آداب المائدة لأكل السمك الفيليه تؤكل شرائح السمك بسكين وشوكة.