المدير التنفيذي لـ "فورد" يؤكد إصدار لايتنينج الكهربائية في 19 أبريل

سبق وتعهدت شركة "فورد" الأمريكية بإطلاق شاحنتها الكهربائية البيك أب الجديدة لايتنينج F-150 موديل 2022 في فصل الربيع الحالي، وبالفعل أوفت بوعدها.

كتب الرئيس التنفيذي لشركة "فورد" جيم فارلي تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر للإعلان عن الشاحنة الكهربائية المنتظرة قبل كشف النقاب عنها رسميا في 26 أبريل الجاري.

تواجه كل شركات السيارات على مستوى العالم مشاكل في سلاسل التوريد والإمدادات خاصة المتعلقة بالمواد الخام اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية مثل النيكل والكوبالت والبلاديوم بالإضافة إلى أشباه الموصلات، مما تسبب في تأخير مواعيد الإطلاق للطرز الجديدة، وبالتالي لن يكون مفاجئًا إذا اضطرت العلامة التجارية الأمريكية إلى إرجاء حفل إطلاق فورد F-150 Lightning. ومع ذلك وعلى عكس التوقعات، افتخر الرئيس التنفيذي فارلي إلى حقيقة أن عمليات التسليم للعملاء أصبحت وشيكة الحدوث.

من المقرر إطلاق F-150 Lightning في 26 أبريل 2022. وسيعقد حفل التدشين بالقرب من ديترويت ، في مركز فورد للسيارات الكهربائية في ديربورن ، ولاية ميشيغان. وسيبدأ الحدث في تمام الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت المحلي، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال شحيحة، حددت "فورد"أيضًا موعدًا لبدء البث المباشر الساعة 9:00 مساءً في نفس اليوم لمساعدة الزبائن المستقبليين على التعرف عن قرب على شاحنتهم الكهربائية المنتظرة.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة فارلي وسئل عما إذا كانت عمليات التسليم ستبدأ رسميًا في 26 أبريل ، لكنه تحفظ في الرد، ولكن هذا الغموض لن يستمر طويلا خاصة أن سياسة فورد اطلاع عملائها على كل جديد لديها.

أوقف "فورد" باب الطلبات على شاحنة فورد لايتنينج الكهربائية موديل 2022 بالفعل وأوضحت الشركة المصنعة للسيارات إنها تلقت ما يقرب من 200 ألف طلب قبل إغلاق باب الحجوزات. تخطط شركة فورد لإنتاج حوالي 150 ألف من طراز فورد Lightning F150 سنويًا من الآن فصاعدًا.

الجدير بالذكر أن سعر شاحنة فورد F-150 Lightning موديل العام الحالي يبدأ من 39،974 دولارًا ، على الرغم من أن هذا الإصدار مخصص كـ"شاحنة عمل للشركات" ويقدم 230 ميلًا من النطاق المقدر لوكالة حماية البيئة الأمريكية. أقل مستوى تجهيز مصمم للمشترين الفرديين هو XLT ، والذي يبدأ بسعر 52،974 دولارًا.