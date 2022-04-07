فورد تنتهي إنتاج Mondeo في أوروبا بعد 29 عامًا.. صور

اطلقت فورد سيارة مونديو كأول سيارة عالمية من فورد، ووصلت في عام 1992 واستمرت لأكثر من أربعة أجيال، وصنف من ضمن افضل الطرازات التاريخية للشركة وكان أحد النماذج العالمية الأساسية للعلامة التجارية ولكن حصتها في السوق تضاءلت في مواجهة الشعبية المتزايدة لسيارات الدفع الرباعي، وباعت شركة فورد أكثر من 86500 سيارة في عام 2001، لكن هذا الرقم انخفض إلى 2400 سيارة فقط في عام 2020.

فورد تنهي إنتاج Mondeo في أوروبا بعد 29 عامًا

قال متحدث باسم Ford لمجلة Autocar البريطانية أن السبب الرئيسي لإنهاء إنتاج مونديو يعود إلى "تغيير تفضيلات العملاء" وأن فورد "تطور مجموعة سيارات الركاب لدينا في أوروبا لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة مع انتقالنا إلى مستقبل كهربائي بالكامل".

فورد تنهي إنتاج Mondeo في أوروبا بعد 29 عامًا

تم الكشف عن الجيل الخامس من مونديو ولكن سيتم بناؤه في الصين وبيعه هناك حصريًا، حيث لا يزال الطلب على الصالونات في أكبر سوق للسيارات في العالم قويًا، ومع اقتراب مونديو من التقاعد، تتألف مجموعة سيارات الركاب في المملكة المتحدة من Ford's فقط من Fiesta و Focus في فئتي B و C.

تبقى الأسئلة حول ما سيحدث عندما تصل الهاتشباك إلى نهاية دورة حياتهما في عام 2023 أو 2024، وستكون مجموعة فورد الأوروبية بالكامل بحلول عام 2030، ومن غير المرجح أن يتم إطلاق طرازات جديدة نقية ICE حتى هذا الموعد النهائي.

فورد تنهي إنتاج Mondeo في أوروبا بعد 29 عامًا

ستقدم فورد كل طراز في أوروبا مع خيار توليد القوة الهجين الإضافي بحلول منتصف عام 2026 ، لذلك يمكن أن يعود Fiesta و Focus كعروض حصرية لـ PHEV قبل أن تصبح العلامة التجارية كهربائية بالكامل.

أعلنت الشركة أن مصنعها في فالنسيا سيبني محرك البنزين الهجين ذو الدورة سعة 2.5 لترًا والمستخدم في Kuga و Galaxyو S-Maxاعتبارًا من أواخر عام 2022، وذلك تماشيًا مع أهدافها المتعلقة بالكهرباء، وتم تصنيع المحرك حاليًا في مدينة تشيهواها بالمكسيك .

فورد تنهي إنتاج Mondeo في أوروبا بعد 29 عامًا

كما تعهدت فورد بتقديم 5.2 مليون يورو (4.5 مليون جنيه إسترليني) لزيادة قدرتها على تجميع حزم البطاريات في فالنسيا، وتكملة لاستثمار بقيمة 24 مليون يورو (20.7 مليون جنيه إسترليني) تم الإعلان عنه في أوائل العام الماضي.

وقالت: "السعة الإضافية مطلوبة لدعم الطلب المتزايد على إنتاج السيارات الكهربائية الحالية والمستقبلية".