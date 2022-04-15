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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في اسعار شيفروليه اوبترا موديل 2022 .. صور

زيادة في اسعار شيفروليه
زيادة في اسعار شيفروليه اوبترا موديل 2022

ارتفعت اسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 36 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة ملحيًا من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان.

شيفروليه اوبترا موديل 2022

دعمت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 بجنوط 15 بوصة، ونسبة طول كلي بلغت 4597 مم، وبعرض يبلغ 1736 مم، ومساحة تخزين تتسع إلى 405 لتر، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، واخرى للضباب تقع على جانبي الصادم الامامي، وفتحة سقف كهربائية للفئة عالية التجهيز.

شيفروليه اوبترا موديل 2022

وتحتوي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 على مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، و عدد 2 من السوائد الهوائية AIRBAGS، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، وقفل مركزي للابواب، ومكيف هواء، ونظام صوتي من 4 مكبرات صوتية.

شيفروليه اوبترا موديل 2022

ودعمت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 147 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

شيفروليه اوبترا موديل 2022

بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 7.3 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، ومن خلال الإمكانيات الفنية للسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 فيمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 13.2 ثانية.

 

أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022

 

الفئة الأولى شيفروليه اوبترا موديل 2022 بقيمة قدرها 270.500 ألف جنيه بدلاً من 234.500 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه اوبترا موديل 2022 بقيمة قدرها 277 ألف جنيه بدلاً من 241.500 ألف جنيه.

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