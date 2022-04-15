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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تقتل الخلايا السرطانية.. 9 فوائد لشرب القهوة الخضراء

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شرب القهوة الخضراء .

 

من فوائد شرب القهوة الخضراء ما يلي :-

· تحسن عمل الدماغ، وتقوي الذاكرة، وبالتالي تزيد معدل التركيز، كما تحمي من الإصابة بمرض الزهايمر.

 

·تضبط مستوى السكر في الدم، إذ إنها تقلل نسبة الجلوكوز في الدم، والسبب احتواؤها على كمية كبيرة من فيتامين ب، والكروم.

 

·تمنح الجسم مزيداً من الطاقة والحيوية. تفقد الجسم الوزن الزائد، إذ إنها تنشط عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

 

·تنظم معدل ضغط الدم في الجسم، وبالتالي تحد من ارتفاعه، والسبب احتواؤها على حمض الكلوروجينيك.

 

· تقلل آثار الشيخوخة الناجمة عن التقدم في العمر، .

 

· الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان البلعوم، والدم، والجلد، والعظم، والبنكرياس، والرئة، فهي تقتل الخلايا السرطانية.

 

·تحافظ على صحة البشرة، فهي تساعد على زيادة معدلات الحمض الأميني داخل البلازما، وبالتالي تقي أنسجة الجسم وخلاياه منالتلف.

 

·تسهل عملية الهضم، وتمنع عسر الهضم، والإمساك، والسبب احتواؤها على حمض الكلوروجينيك، بالإضافة إلى احتوائها على طحلباللاميناريا الذي يتميز بغناه بالأملاح المعدنية والفيتامينات.

 

· تحافظ على صحة المسالك البولية. تحسن عمل الكبد، إذ تنقيه من السموم والشوائب الكامنة فيه.

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