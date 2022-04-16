نيسان تكشف عن 5 سيارات كهربائية جديدة بحلول 2028.. صور

لا يزال الأداء والسيارات الرياضية الخارقة جزءًا من خطة نيسان والبطاريات الصلبة هي المفتاح لجعلها قابلة للتطبيق في أوروبا في عصر السيارات الكهربائية، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في الشركة.

مع انطلاق السيارة الفائقة Nissan GT-R بعد 13 عامًا من الإنتاج دون وجود بديل، ومع قواعد الانبعاثات الصارمة التي تبقي Z sports coupé الجديدة خارج أوروبا، بدت العلامة التجارية اليابانية مستعدة للاستمرار دون تحمس منها في هذا سوق ومع ذلك أكد المسؤولون التنفيذيون في نيسان لـ Autocarأنه بفضل تكنولوجيا البطاريات المتطورة، أصبحت السيارات عالية الأداء بالتأكيد مطروحة على الطاولة.

كشفت نيسان مؤخراً عن مجموعة رباعية من السيارات الاختبارية، يعد طراز Chill-Outالصغير هو الأقرب إلى الإنتاج، وستكون سيارة كروس أوفر كهربائية تعتمد على نفس بنية CMF-EVمثل Nissan Ariya coupé-SUV وسيتم بناؤها في سندرلاند.

تضمنت المفاهيم أيضًا شاحنة البيك أب Surf-Out وسيارة Max-Outالرياضية، وعندما سُئل عن مدى واقعية هذه الأشياء، قال فرانسوا بيلي نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي التخطيط لمنطقة AMIEO (الشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا): "أعلنا عن 23 طرازًا مكهربًا جديدًا، 15 منها سيارات كهربائية ، وكشفنا عن 5 حتى الآن، والسؤال هو: ما هي المرحلة التالية؟ " اثنان من تلك الـ 15 EVsهما بديل Leafوخليفة لـ Micra supermini، والاقتراح أن هناك متسعًا في خطة المنتج هذه للسيارات المتحمسة.

بالإضافة إلى GT-R و Z، هناك الكثير من الحماس - خاصة خارج أوروبا لباترول، وقال بايلي لـ Autocar أن تقنية بطارية الحالة الصلبة التي تعمل عليها نيسان من المرجح أن تجعل هذه السيارات ممكنة من خلال منحها النطاق الذي تحتاجه دون إضافة وزن زائد.

حتى أن Bailly ذهب إلى حد التأكيد على أن المناقشات الداخلية جارية بشأن متابعة كهربائية محتملة لسيارة GT-R: "في النهاية ، سيكون هذا بمثابة تحديد للأولويات ، لذلك ، نعم ، نحن ننظر في الأمر. نحن جميعًا أشخاص سيارات ، أليس كذلك؟ "

يعطي الجدول الزمني لبطاريات الحالة الصلبة من نيسان أدلة على وقت وصول المركبات الكهربائية، البحث في مرحلة متقدمة نسبيًا ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مصنع تجريبي في عام 2024، ومن المتوقع أن تكون التكنولوجيا جاهزة بحلول عام 2026 ويجب أن تكون أول سيارات الإنتاج التي تستخدمها على الطريق بحلول عام 2028.

يجب أن تعمل هذه التقنية الجديدة على زيادة كثافة الطاقة بشكل ملحوظ وتسريع تكافؤ الأسعار بين السيارات الكهربائية والبنزين والسيارات الهجينة، وتقدر نيسان التكلفة الأولية البالغة 75 دولارًا (57 جنيهًا إسترلينيًا) لكل كيلوواط في الساعة، مقارنة بالتكلفة الحالية التي تبلغ حوالي 100 جنيه إسترليني لكل كيلوواط ساعة.

تظل نيسان ملتزمة بالسيارات الأصغر والأقل تكلفة، وقال فرانسوا بيلي: إنه أمر بالغ الأهمية في أوروبا ، يمثل هذا قطاعًا رئيسيًا ، ومن الضروري أن يذهب هؤلاء العملاء الشباب إلى السيارات الكهربائية، حتى تقوم ببناء الجيل الجديد".