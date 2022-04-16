أبرزهم ورق العنب.. نصائح لإزالة السموم من الرئتين طبيعيا

يؤثر التلوث ونمط الحياة السيئ على صحة الرئة مما يجعل تنظيف رئتيك أمرًا بالغ الأهمية، قد يبدو الأمر معقدًا ولكن إزالة السموم من الرئة أمر سهل للغاية، عليك فقط أن تكون متسقًا مع الخيارات العلاجية لتشعر بالنتيجة الإيجابية.

وبحسب وكالة الانباء الفرنسية، فان «الأيورفيدا» (الطب البديل) هي ممارسة قديمة تساعد في حل معظم المشاكل الصحية بما في ذلك إزالة السموم من الرئة، وذلك حسبما نشر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص؛ الذي نشر مجموعة من النصائح لإزالة السموم من الرئتين وفق خبير الأيورفيدا السيد فيكاس تشاولا مؤسس ومدير «Vedas Cure»:

- التعرض لبخار أوراق النعناع

لا يساعد البخار في فتح فتحات الأنف أثناء البرد فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لإزالة السموم من الرئة في المنزل، يعتبر أخذ بخار الماء الساخن إجراء عمليًا لإزالة السموم من الرئتين، ولجعله أفضل، يمكنك إضافة بعض المكونات التي تعتبرها الأيورفيدا مناسبة لتنظيف الرئة مثل أوراق النعناع أو زيت النعناع والقرنفل؛ فإضافة أوراق النعناع والقرنفل والنعناع إلى بخار الماء الساخن لا يساعد فقط في فتح المسالك الهوائية المسدودة ولكنه يساعد أيضًا في تصريف المخاط والقضاء على جميع الجسيمات الضارة المؤذية من الرئتين.

- وضع زيت السمسم في فتحتي الأنف

يحتوي زيت السمسم على العديد من الخصائص الطبية ومضادات الأكسدة وهو ذو فائدة كبيرة للرئتين. وضع قطرتين من زيت السمسم في كل منخر ينظف مجرى الأنف ويعمل كعامل إزالة للسموم من الرئتين في بيئة شديدة التلوث. هذه الممارسة تسمى «Nasya» في الأدب الهندي القديم.

يعتبر «Nasya» مفيدًا للتعافي بشكل عام أيضًا لأنه يساعد في العديد من المشكلات الصحية من خلال تقوية جهاز المناعة.

- تناول شاي الزنجبيل

لا ننصح بشرب شاي الزنجبيل بالحليب، لكننا ننصح باستخدام شاي الزنجبيل الخالي من السكر ومن الحليب. ببساطة قم بتخمير قليل من أوراق الشاي في الماء وأضف الزنجبيل المطحون إليه. يمكنك إضافة الليمون والعسل لجعلها مستساغة. كل هذه المكونات رائعة لإزالة السموم من الجسم بالكامل. لن يتم تطهير رئتيك فحسب، بل سيتم تطهير جسمك أيضًا.

يشتهر شاي الزنجبيل بفوائده المضادة للالتهابات ويحتوي على فيتامينات ومعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك وبيتا كاروتين. ان شرب شاي الزنجبيل يوميًا يساعد في إزالة السموم من الجهاز التنفسي ويقوي مناعتنا ورئتينا، بينما يعد فقدان الوزن مكافأة إضافية.

- ممارسة يوغا «برانايام»

برانايام هي وضعية يوغا مشهورة تقلل الاحتقان والانتفاخ وتعزز وظائف الرئة. يؤدي القيام بتمارين التنفس هذه بانتظام إلى تحسين دوران الأكسجين في الرئتين لتعزيز وظائفهما.

- خلطة التخلص من السموم

وهي أفضل طريقة لمعالجة أي مشكلة تتعلق بالرئتين. ولتحضيرها خذ لترًا واحدًا من الماء وأضف ملعقة صغيرة من بذور الكمون ومسحوق الكزبرة والزنجبيل الطازج المفروم. ثم اخلطها جيداً واغلها وصفها وصبها في كوب. فهي مفيدة للرئتين والجسم بشكل عام.

- تناول العسل

العسل ذو مذاق حلو، لكن الكثيرين يجهلون حقيقة أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات تنظف الرئتين وحمايتها من السموم الضارة. وللحصول على أفضل النتائج، ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من العسل وعصير الليمون. هذا من شأنه أن يحل معظم مشاكلك الصحية اليومية.