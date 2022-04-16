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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

30 ألف جنيه.. ارتفاع في أسعار سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير موديل
سوزوكي ديزاير موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة سوزوكي فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار طرازات ديزاير موديل 2022 في السوق المحلية المصرية ، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان.

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وأوضحت شركة مودرن موتورز وكيل سيارات سوزوكي في مصر ، أن السيارة طراز ديزاير موديل 2022 ، التغييرات عليها شملت زيادات في أسعار الفئات المتاحة بالسوق المحلى بقيمة 30 الف جنيه لكلا منهم  .

 

وتستمد السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 حصان ، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

سوزوكي ديزاير موديل 2022

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، بطول 3995 مم ، و عرض 1735 مم ، و ارتفاع 1515 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية فتصل الى 211 لتراً .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتاتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، بمصابيح ضباب أمامية، مرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 15 بوصة، وسبويلر خلفي، وزر تشغيل / إيقاف المحرك ، و إمكانية التحكم في وضع عجلة القيادة، وخاصية الدخول داخل السيارة دون مفتاح، والتحكم في ارتفاع كرسي السائق، ومكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، كما زودت بنظام ترفيهي حديث . 

 

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

اما عن اسعار سوزوكي ديزاير :

- فئة GL بسعر  214.900 ألف جنيه بدلاً من 148.900 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

- فئة GLX بسعر  244.900 ألف جنيه بدلاً من 214.900 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

- فئة  GLX شاشة بسعر 254.900 ألف جنيه بدلاً من 223.900 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

سوزوكي ديزاير موديل 2022 سوزوكي ديزاير سوزوكي ديزاير موديل 2022

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