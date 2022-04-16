4 توابل تخفض نسبة السكر في الدم.. القرفة أبرزها

مرض السكر هو حالة يصاب فيها الشخص بمستويات عالية من الجلوكوز في الدم، وهناك نوعان رئيسيان من داء السكري، النوع الأول الذي لا ينتج فيه الجسم الأنسولين، والمصابون بداء السكري من النوع 2 لديهم مقاومة للأنسولين، مما يعني أن الجسم ينتج الأنسولين ولكنه غير قادر على استخدامه بفعالية.

الخبر السار هو أنه يمكن السيطرة على مرض السكر عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الطبيعية لمساعدتك على التحكم في مستويات السكر لديك.



توابل تخفض نسبة السكر في الدم

- الزنجبيل

يساعد تناول الزنجبيل بانتظام في خفض مستويات السكر في الدم وتنظيم الأنسولين، خذ شبرًا من الزنجبيل واتركه يغلي مع كوب من الماء في قدر، ينضج لمدة 5 دقائق ويصفى، اشربه من 1 إلى 2 مرات يوميًا.

- الكاري

استهلاك الكاري يقلل من حساسية الأنسولين في الجسم ويقلل من مستويات السكر في الدم، امضغ أوراق الكاري أو يمكنك إضافتها إلى الأطباق والسلطات المفضلة لديك.

- القرفة

تتحكم القرفة في مرض السكري وتخفف من مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة نشاط الأنسولين، وأظهرت الدراسات أنه يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يلعب دورًا مهمًا في خفض مستويات السكر في الدم في حالات مرض السكري من النوع 2.

يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة في كوب ماء دافئ وتناوله يوميا، ويمكنك أيضًا إضافة القرفة إلى الشاي والعصائر والحلويات.

- مسحوق الحلبة

يمكن أيضًا استخدام الحلبة للسيطرة على مرض السكري، وتحسين تحمل الجلوكوز، وخفض مستويات السكر في الدم ، وتحفيز إفراز الأنسولين المعتمد على الجلوكوز، وهو فعال في السيطرة على مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

يتم نقع ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في الماء طوال الليل وشرب الماء مع البذور في الصباح على معدة فارغة يوميًا.



المصدر: timesofindia