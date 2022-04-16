طرح سيارة الرئاسة الصينية الفاخرة الجديدة هونشي LS7

اعلنت العلامة التجارية الخاصة بسيارات الليموزين الفاخرة الصينية هونشي، عن السيارة طراز LS7، من خلال مناسبة عبر الانترنت ، والذى كان من المفترض أن يتم كشف الستار عن النموذج في معرض بكين للسيارات .

السيارة هونشيLS7 الجديدة

واوضحت شركة هونشي الصينية ان السيارة طراز LS7، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة تعمل بطاقة الاحتراق الداخلي مع بصمة هائلة ومقصورة فاخرة.

السيارة هونشيLS7 الجديدة

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة هونشيLS7 الجديدة ، تاتى بطول 5،695 ملم، وعرضها 2095 ملم، وارتفاعها 1،985 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 3309 ملم ، وتقترب من طرازات قاعدة العجلات الطويلة فقط من سيارات الدفع الرباعي الأمريكية كبيرة الحجم مثل كاديلاك إسكاليد ESV.

السيارة هونشيLS7 الجديدة

واكد الخبراء ان السيارة هونشيLS7 الجديدة ، قد تحمل نفس اسم محرك جنرال موتورز الشهير ولكن لا علاقة له به، بخلاف عدد الأسطوانات. تحت غطاء المحرك يوجد محرك V8 بسعة 4.0 لتر بشاحن توربيني ينتج 360 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر. هذا لا يبدو كافيًا لمركبة ضخمة مثل هونشي LS7 ، مما قد يفسر السرعة القصوى المحدودة البالغة 200 كم / ساعة.

السيارة هونشيLS7 الجديدة

وتظهر السيارة هونشيLS7 الجديدة بشبك أمامي ضخم محاط بالكروم ومصابيح أمامية منقسمة بتقنية LED كاملة تتبع أحدث صيحات الموضة، ولمسات حمراء كإشارة إلى اسم هونشي ذات العلم الأحمر. تشمل الميزات الأخرى العتبات الجانبية القابلة للسحب، والمصابيح الخلفية LED ذات العرض الكامل .

وتأتى عجلة القيادة مستوحاة من رولز رويس ، ولكن العنصر الأبرز هو خشب الماهوجني في جميع أنحاء لوحة القيادة، والكونسول الوسطي، والأبواب. يتم دمجه مع لمسات ذهبية وتنجيد جلدي لإضفاء جو فاخر. من حيث التكنولوجيا، تأتي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بتحكم أوتوماتيكي في المناخ، وشاشات مزدوجة على لوحة القيادة، ومجموعة أخرى من الشاشات للركاب الخلفيين .

السيارة هونشيLS7 الجديدة

من المقرر إطلاق هونشي LS7 في السوق في الربع الثالث من عام 2022 ، و سيبدأ السعر بما يزيد عن 235000 دولار.