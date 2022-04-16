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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمركز شباب سنهور المدينة بكفر الشيخ .. صور

مسابقات القرآن الكريم
مسابقات القرآن الكريم

نظم مركز شباب سنهور المدينة التابع لإدارة شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت بمشاركة 600 شاب وفتاة من شباب القرية ومن أعضاء مركز الشباب لقياس مستويات المشاركين في حفظ "القران كاملاً، أو ثلاثة أرباع، أو نصف القرآن أو ربع القرآن الكريم ضمن خطة نشاط شهر رمضان المعظم وسط إجراءات احترازية وتنظيم رائع بالملعب لاستيعاب الأعداد الكبيرة المشاركة من الشباب.

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وصرح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المسابقة بمركز شباب سنهور غير مسبوقة بمشاركة هذا العدد الكبير من الشباب والفتيات وأشار إلى أنها تشتمل على على إجراء امتحان شفهي وتحريري للمشاركين يعقب ذلك مراجعة وتصحيح الإجابات، وتخضع للتحكيم من قبل مشايخ الأزهر الشريف وعددهم ستة وهم الشيخ محمد عبد النبي ياقوت، الشيخ محمد سلطان، محمد العنتبلي، عصام عيسى، طاهر نسب، محمد الهريتى، محمد خاطر، وتم تحديد موعد الإعلان عن نتائج المسابقة يوم 20 رمضان وتكريم الفائزين لتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ والتجويد.


يحتفظ شهر رمضان بمظاهر فريدة تفرض طابعاً خاصاً على تنفيذ الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب التي تعد ملتقى للأسر المصرية ومنها المسابقات الدينية التي تنظم برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومحمد مرسى مدير إدارة شباب دسوق، ومتابعة تنفيذ محمد عجوة، مدير شباب سنهور المدينة.

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وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة حياة كريمة كفر الشيخ وزير الشباب القران الكريم محافظ كفر الشيخ

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