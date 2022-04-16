عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2018 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة في كفر الشيخ.. صور

جانب من حملات النظافة
جانب من حملات النظافة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

فيها حاجة حلوة.. مشروعات «حياة كريمة» تزدهر في كفر الشيخ| شاهد

إصابة 15 شخصاً في حوادث متفرقة بـ كفر الشيخ


وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2018 طنا ب 14 مركزاً ومدينة، منهم ب "كفر الشيخ 379 طنا، وببرج البرلس 55طنا، وبسيدي سالم 155طنا، وبسيدي غازي 49 طنا، وببلطيم 117 طنا، وبالرياض 115 طنا، وبالحامول 171 طنا، وبمصيف بلطيم 42 طنا، وبقلين 122 طنا، وببيلا 171طنا، وبدسوق 251 طنا، وبفوه 202 طن، وبمطوبس 162 طنا، وبمسير 26 طنا"، بإجمالي 2018 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.


وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية.

 

وشدد على متابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

IMG-20220416-WA0033
IMG-20220416-WA0033
IMG-20220416-WA0034
IMG-20220416-WA0034
IMG-20220416-WA0032
IMG-20220416-WA0032
منظومة النظافة حياة كريمة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

القباج: 3100 تأشيرة مخصصة لحج الجمعيات والأسعار من 110 إلى 150 ألف جنيه تقريبا

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

موضوعات متعلقة

فيها حاجة حلوة.. مشروعات «حياة كريمة» تزدهر في كفر الشيخ| شاهد

إصابة 15 شخصاً في حوادث متفرقة بـ كفر الشيخ

حملات ليلية للنظافة وإصلاح كسر بخط مياه في كفر الشيخ.. صور

تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية بكفر الشيخ

ضبط 10 أطنان فول و7500 لتر سولار تم حجبها في كفر الشيخ

مفيش زيادة.. حملات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة في كفر الشيخ| صور

دعم 4 مستشفيات بـ أجهزة أشعة مقطعية في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: لا زيادة في أسعار المواصلات وتعريفة الركوب

ترشيحاتنا

الهجرة والتعليم تنظمان فعاليات "احتفال اتكلم عربي".. اليوم

بشرة سارة.. الصحة: متوسط المتعافين اليومي من كورونا أعلى من الإصابات

مرشح الأوقاف من ذوي الهمم يحصل على المركز الثاني في مسابقة دبي

غرامة مليون جنيه عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيًا

مئات الجرحى وعشرات المعتقلين.. لماذا تفاقمت الأوضاع في المسجد الأقصى؟

كابوس وبروفة على الوفاة|تفاصيل الليلة الأخيرة من حياة الضيف أحمد.. وما وصيته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

فيديو

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

اﻟﻤﺰﻳﺪ