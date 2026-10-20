سيحرقون المعابد.. تسجيلات سرية تشعل سباق حاكم نيويورك بسبب ممداني

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن تسجيلات مسرّبة لاجتماع مغلق عقده المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية نيويورك، بروس بلاكمان، مع قادة من الطائفة اليهودية الحسيدية في حي ويليامزبرغ ببروكلين، تضمنت تصريحات حادة بشأن احتمال وقوع أعمال عنف تستهدف اليهود، في ظل احتدام المنافسة الانتخابية.

وبحسب التقرير، حذّر بلاكمان، الذي يشغل منصب عمدة مقاطعة ناسو، من احتمال اندلاع أعمال شغب تستهدف المدارس الدينية والمعابد والمنازل، مستخدمًا عبارات تضمنت تحذيرات من الاعتداء على النساء، ومتسائلًا عما إذا كان عمدة نيويورك زوهارن مامداني سيتمكن من وقف مثل هذه الأحداث حال وقوعها.

كما انتقد بلاكمان حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية كاثي هوكول، معتبرًا أنها لا تمتلك الشجاعة الكافية للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات، واستحضر أحداث الشغب التي شهدتها منطقة كراون هايتس عام 1991، والتي قُتل خلالها الطالب اليهودي يانكيل روزنباوم، محذرًا من أن أحداثًا مماثلة قد تكون أقل خطورة مما يمكن أن تشهده المدينة مستقبلًا، وفقًا لما ورد في التسجيلات.

توظيف المخاوف الأمنية في المنافسة الانتخابية

وأشار التقرير إلى أن بلاكمان يسعى إلى حشد أصوات الناخبين اليهود، مستفيدًا من الخلافات بشأن مواقف مامداني من إسرائيل، في إطار المنافسة على منصب حاكم الولاية خلال انتخابات نوفمبر.

وذكرت «معاريف» أن بلاكمان أقر خلال الاجتماع بأهمية الحصول على دعم المجتمع الحسيدي، الذي يتمتع بثقل انتخابي في بعض المناطق، في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي، بحسب التقرير، تقدمًا لهوكول على بلاكمان بفارق يتراوح بين 9 و19 نقطة مئوية.

ولم ينفِ بلاكمان مضمون التسجيلات، ودافع عن موقفه بالإشارة إلى ما وصفه برفض مامداني إدانة هتافات صادرة عن جماعات يعتبرها إرهابية، بينما أشار التقرير إلى أن عمدة نيويورك أدان مرارًا هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

انتقادات من قيادات يهودية

وأثارت تصريحات بلاكمان انتقادات من شخصيات داخل المجتمع اليهودي؛ إذ وصف الحاخام موشيه إنديغ، أحد قادة الطائفة الحسيدية، التصريحات بأنها محاولة للترهيب السياسي، مشيرًا إلى تراجع معدلات الجريمة، ومشيدًا باستجابة مامداني ومفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش لحادثة التدافع التي وقعت في يناير بمقر حركة حباد في كراون هايتس، فضلًا عن زيادة ميزانية مكتب مكافحة جرائم الكراهية.

كما انتقد مارك ليفين، مراقب حسابات مدينة نيويورك، التصريحات، واعتبرها خطابًا غير مسؤول من شأنه التقليل من أهمية الجهود الفعلية لمواجهة معاداة السامية، في حين أبدى الحاخام ديفيد كاتز دعمه لبلاكمان، معتبرًا أن مواقف مامداني بشأن إسرائيل قد تثير مخاوف داخل المجتمع اليهودي.

وفي المقابل، اتهم أسعد دانديا، وهو مؤرخ من بروكلين، بلاكمان بالتحريض على الكراهية والإسلاموفوبيا.