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ممداني يطالب ترامب بسحب إدارة الهجرة والجمارك من نيويورك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ممداني يطالب ترامب بسحب إدارة الهجرة والجمارك من نيويورك

ترامب وممداني
ترامب وممداني
محمود نوفل

دعا رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، الرئيس دونالد ترامب، إلى سحب عناصر إدارة الهجرة والجمارك من المدينة، غداة حادث إطلاق نار مرتبط بالجهاز الاتحادي، بحسب “فرانس برس”.

وكانت شرطة نيويورك ذكرت بأن رجلا أُصيب بالرصاص نحو الساعة الرابعة عصرا في حي ماربل هيل بمنطقة برونكس خلال مشادة مع عناصر اتحاديين.

وأكد ممداني ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية لاحقا، أن إطلاق النار وقع أثناء عملية نفذتها إدارة الهجرة والجمارك المكلفة تنفيذ حملة ترامب المشددة ضد الهجرة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إلى أن العناصر كانوا يحاولون “توقيف مهاجر غير نظامي من جمهورية الدومينيكان مُدان سابقا بالسرقة، وله سوابق عدة تشمل الاعتداء والسطو وحيازة مخدرات وأسلحة”.

وأضاف: “قدم عناصر إدارة الهجرة والجمارك الإسعافات الأولية على الفور. والشخص لا يزال على قيد الحياة ويتلقى العلاج في المستشفى”.

وكانت الوزارة ذكرت أولا أن الشخص المستهدف له صلات بعصابة دومينيكية، لكنها أصدرت لاحقا بيانا معدلا حذفت منه هذه الإشارة.

وأفاد ممداني بأن طفلا يبلغ خمس سنوات كان داخل السيارة عندما وقع الحادث، مضيفا: “هذا وضع خطير للغاية وغير مقبول”.

وتابع :”عندما نتحدث سأطالب (ترامب) بإنهاء عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لإدارة الهجرة والجمارك في مدينتنا. لن أقف مكتوف اليدين فيما يروع عناصر الإدارة مجتمعاتنا”.

ترامب ممداني عمدة نيويورك عناصر إدارة الهجرة والجمارك

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