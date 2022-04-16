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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 15 شخصاً في حوادث متفرقة بـ كفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

أصيب 15 شخصا بإصابات متفرقة في حوادث على عدد من الطرق بمدن محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لعدد من المستشفيات، لتلقي الإسعافات اللازمة.
 

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع عدد من الحوادث على الطرق أدى لإصابة 15 شخصاً بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لعدد من المستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.
 

فأصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة لانقلاب سيارة ملاكي بمفارق رافد الطريق الدولي بالقرضا، أدى لإصابة أحمد.إ 27 سنة، باشتباه نزيف بالمخ والبطن، وفايزة خالد لاشين، 19 سنة، باشتباه نزيف بالبطن، وهالة.ح، 34سنة، بجروح قطعية بالرأس، ووحيد.ع، 25سنة، بكسر بالقدم اليسرى، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.
 

كما أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطوبس أبو غنيمة، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد بمحافظة البحيرة لتلقي الإسعافات اللازمة .
 

كما أصيب محمد.أ 56 سنة، بكسر بالفخذ الأيسر، بسقوطه من علو بسيدي غازي، وتم نقله لمستشفى سيدي غازي المركزي.

 

 كما أصيب شخصان في حادث انقلاب توك توك بمزلقان سخا، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

 

كما أصيب شخصان في حادث تصادم بشارع الجيش بدسوق ، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

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