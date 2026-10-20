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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الكهرباء: الطاقة من الملفات الحيوية.. ونستمع لآراء المواطنين ومقترحاتهم

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
محمود محسن

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن منتدى مصر يمثل فرصة مهمة لاستعراض ما تحقق في قطاعي الكهرباء والطاقة منذ عام 2014، إلى جانب توضيح خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق مزيد من الإنجازات.

وقال وزير الكهرباء، خلال لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات المنتدى، إن قطاع الطاقة والكهرباء من القطاعات الحيوية التي تمثل محركًا رئيسيًا لمختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أهمية عرض حجم الأعمال التي نُفذت خلال السنوات الماضية ودورها في دعم جهود التطوير والتنمية.

وأضاف عصمت أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الكهرباء كانت واضحة منذ البداية، موضحًا أن الدولة تواصل العمل على تطوير القدرات الكهربائية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تحظى بمتابعة مستمرة.

وفيما يتعلق بمستهدفات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، أشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45%، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42%، لافتًا إلى أن الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء تؤثر في النسب المحققة مقارنة بإجمالي الاستهلاك.

استكمال دخول الوحدات

وبشأن الجدول الزمني لمشروع محطة الضبعة النووية، أوضح عصمت أن الوحدة الأولى من المفاعل من المقرر أن تبدأ الاتصال بالشبكة الكهربائية بنهاية عام 2028، على أن تدخل الخدمة خلال عام 2029، فيما تستهدف الدولة إدخال الوحدتين الأولى والثانية إلى الخدمة، مع استكمال دخول الوحدات الأربع تباعًا بحلول عام 2030.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الكهرباء الطاقة الإنجازات

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