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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير دفاع ماليزيا: نمتلك مع اليابان إمكاناتٍ لتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية

وزير الدفاع الماليزي
وزير الدفاع الماليزي
أ ش أ

قال وزير الدفاع الماليزي داتوك سيري محمد خالد نوردين، الاثنين، إن ماليزيا واليابان تمتلكان إمكانات لتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية، وذلك من خلال نقل التكنولوجيا، وتطوير المكونات محلياً، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

وأوضح وزير الدفاع الماليزي -حسبما أورد موقع "ذا ستار" الماليزي- أن "هذا الموضوع نوقش خلال اجتماع مع وكالة الاستحواذ والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية (ATLA) اليابانية، برئاسة مفوضها مانابو إيماكيوري".

وقال "لقد استمعتُ إلى عرض حول نهج اليابان في تطوير صناعتها الدفاعية، وتبادلنا وجهات النظر بشأن آفاق التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا، وتطوير المكونات محلياً، وسلاسل التوريد العالمية"، مضيفاً "أؤمن بأن تعزيز العلاقات القائمة على الثقة والاحترام المتبادل سيفتح المزيد من الفرص للتعاون الدفاعي الذي يعود بالنفع على كلا البلدين"، مشيراً إلى أن وكالة (ATLA) تتبع وزارة الدفاع اليابانية، وهي مسؤولة عن عمليات الاستحواذ الدفاعي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

كان الوزير الماليزي قد بدأ أمس زيارة عمل رسمية إلى اليابان تستغرق 4 أيام، تهدف إلى توسيع التعاون الدفاعي وتعزيز التفاهم المتبادل لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.

وزير الدفاع الماليزي داتوك سيري محمد خالد نوردين الصناعات الدفاعية

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