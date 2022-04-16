حافظ على حقيبة الإسعافات الأولية..عدم وجودها بسيارتك يعرضك لسحب الرخصة 180 يوما

حدد قانون المرور الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، حالات سحب رخصة تسيير المركبة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر.

ونص القانون على أنه: تسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب).

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، تضاعف مدة السحب أي ما يعادل 180 يوما بمعدل 6 أشهر.

وجاءت البنود بالبند (ب) كالتالي:

• السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.

• استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

• وقوف المركبة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

• استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

• عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

• عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

• عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.