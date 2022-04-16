مصرع طفل.. تحقيقات في إنهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر

تباشر النيابة العامة التحقيقات في حادث إنهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر.

وكشفت التحقيقات الأولية، مصرع طفل ١٣ عاما في الحادث، وإصابة ٧ آخرين، وتم نقلهم الي المستشفى لسماع أقوالهم.

فيما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، ملابسات إصابة ٧ أشخاص في حادث إنهيار جزئي بمسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر.

وشرحت التحريات، أنه أثناء صب الخرسانة الخاصة بالقبة أعلى المسجد حدث إنهيار في الأخشاب وحديد التسليح.

وكانت مدينة بدر شهدت إصابة ٧ أشخاص في حادث إنهيار أخشاب وحديد مسلح من سقف مسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر في القاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، بلاغا أفاد بسقوط أخشاب وحدد تسليح من سقف مسجد تحت الإنشاء بمدينة بدر.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وقيادات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وتم نقل المصابين إلي المستشفى وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الاجراءات القانونية.

وتباشر الأجهزة الأمنية في القاهرة، تحرياتها الأمنية للوقوف على أسباب الحادث، كما تستمع لأقوال المصابين وشهود العيان في الحادث.

وأمرت النيابة العامة في القاهرة الاستعلام عن حالة المصابين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.