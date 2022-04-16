الاختيار 3 الحلقة 15| السيسي يُحرج خيرت الشاطر :" فاكرنا تلامذة"

شهدت الحلقة 15 من مسلسل الاختيار 3 والتي تحمل اسم “مجلس الشعب”، استمرار محاولات الاخوان وخيرت الشاطر إتمام اجراءات انتخابات مجلس الشعب في فبراير 2012، في ظل رفض الشارع المصري لأفعال الاخوان واجراء الانتخابات من أجل تعزيز مقاعدهم.

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل الاختيار 3 لقاء ناريا بين عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع وخيرت الشاطر، حين حاول الأخير لقاء اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية وقتها للحديث حول اجراء انتخابات مجلس الشعب وقلق الجماعة من الجيش ، بعد أن عرض الفكرة على المرشد العام للإخوان، وبالفعل ذهب خيرت الشاطر للقاء مدير المخابرات الحربية لكنه فوجئ بوجود السيسي في انتظاره ليفسد عليه خطته.

الحلقة 15 من الاختيار: خيرت الشاطر يفاجىء بوجود السيسي في مكتب مدير المخابرات الحربية

وبمجرد دخول خيرت الشاطر مكتب اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية، فوجئ بوجود الفريق السيسي وزير الدفاع متواجداً بالمكتب واستقبله بسخرية ، وقال له السيسي :" ايه المفاجأة الجميلة دي، فرد خيرت الشاطر :" كنت جاي ازور اللواء حجازي معرفة قديمة مش اكتر" .

فرد السيسي ساخراً :" اتفضل قهوتك سادة بن غامق يا بشمهندس طلبتهالك وانت بتركن العربية "، ليتفاجأ خيرت الشاطر من رد فعل السيسي، الذي طلب من اللواء حجازي الحضور للمكتب للقاء خيرت الشاطر .

وبعد لحظات دخل مدير المخابرات الحربية المكتب وسلم على خيرت الشاطر، ليقاطعهم السيسي وينهي اللقاء سريعاً قائلاً :" عجبتك القهوة يا بشمهندس؟ طيب نطلب غدا؟ .

ليضطر خيرت الشاطر للإنسحاب سريعاً قائلا :" مش هعطلكم" ، وبعد خروجه، قال السيسي لمدير المخابرات الحربية :" فاكرنا تلامذة" .

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.