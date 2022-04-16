الاختيار 3 الحلقة 14 | السيسي قلق حول وضع البلاد.. والقوات الأمنية تحبط مخطط خيرت الشاطر

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3، مناقشة بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وقيادات القوات المسلحة، حول مصير البلاد؛ بعد احتدام الأوضاع السياسية، وإعلان العصيان المدني في بورسعيد.

جيش مصر

وقال السيسي في أثناء توليه منصب وزير الدفاع، إن الوضع الحالي في مصر مقلق على كل الاتجاهات، ومحدش عارف مين بيحكم البلد، الرئيس محمد مرسي، ولا المرشد، ولا مكتب الإرشاد، ولا خيرت الشاطر.

واستطرد السيسي:" لكن الواضح والمؤكد إن القرار مش قرار الرئيس.. القرارات بتُملَى عليه.. جماعة الإخوان كشفت نفسها، وأظهرت نواياها وأهدافها، وأصبحت في مواجهة عنيفة مع القوى المدنية ".

وأكد السيسي حديثه لمحمد مرسي أكثر من مرة، أن الجيش “بتاع البلد كلها.. مش بتاع الإخوان.. والجيش لازم يحمي البلد.. لكن برضو القوات المسلحة لازم تتحلى بالصبر والحكمة”.

وأشار السيسي إلى أن الوضع الحالي في منتهى الخطورة، وتدخل الجيش مش هو الحل.. دي مسئولية وطن بحاله.. والسيد الرئيس لازم يعرف إنه رئيس لكل المصريين.

بطولات القيادات الأمنية

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3، لقاء خيرت الشاطر مع ضابط تابع لجهات خارجية، يتفق معه على تسليمه مجموعة من شباب الجامعات لتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا الجيش الخاص بجماعة الإخوان.

ورصد أحمد عز ضابط المخابرات العامة الزيارة وأرسل للضابط الأجنبي صورة له أثناء لقائه مع خيرت الشاطر وكشف ألاعيبهم ما ترتب عليه مغادرة العنصر فورا.

في الوقت نفسه تمكن أحمد عز " الذي يلعب شخصية ضابط المخابرات العامة مروان، من القبض على العنصر الإرهابي الذي دخل مصر للاتفاق مع خيرت الشاطر على تجنيد شباب من الجامعات وتدريبهم لتكوين جيش إرهابيين للجماعة.

كما شهدت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3، نجاح أبطال الفرقة 777 قتال تحت قيادة الضابط مصطفى “أحمد السقا”، في إطلاق سراح إسراء التي تقوم بدورها الفنانة دنيا المصري التي وقعت أسيرة لدى الإرهابيين بعد مقتل زوجها الإرهابي الذي استدرجها بعد قصة حب بينهما.

كما شهدت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3، متابعة مصطفى “أحمد السقا” لأحد العناصر التكفيرية ويدعى عبد الرحمن في سيناء، وذلك لإحباط مخطط يتم تجهيزه ضد مقدرات الدولة المصرية.



واصطحب بعدها نجله لزيارة قبر زوجته، وقال له: إحنا جايين هنا نتكلم مع ماما وهي هاتسمعنا، قبل أن ينضم للفرقة 777 قتال، في الهجوم على منزل أحد العناصر الإرهابية الذي يحتجز سيدات.

تسجيل عبد المنعم أبو الفتوح

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 3، إذاعة تسجيل لعبد المنعم أبو الفتوح يتحدث فيه عن محاولة حازم صلاح أبو إسماعيل للوصول إلى الحكم، وأن ذلك سيكون كارثة، وأن مصر لن تتحمل ما يقوم به، بعدما كان يرى فيه رجلا متدينا.

وقال عبد المنعم أبو الفتوح إن خروجه من السباق الرئاسي جاء من عند ربنا موضحا:" مكنتش أعرف إن أمه أمريكية".

الاختيار 3

منذ بداية عرض الموسم الأول من مسلسل الاختيار، أشاد الجمهور والنقاد بالقصص التي يعرضها العمل الأبرز في رمضان للعام الثالث على التوالي، والحقائق التي تتكشف من خلال محاكاة لأحداث وبطولات حقيقية شهدتها مصر في فترة عصيبة.

صناعة العمل الدرامي لا تقتصر فقط على المؤلف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي، وطاقم الممثلين الذين يظهرون أمام الكاميرات، لكن يشارك في تقديمه عدد من الأشخاص الذين لا تقل وظيفتهم أهمية عن المثلث الأساسي الذي يكون الأكثر شهرة وتتردد أسمائهم في كل وسائل الإعلام.

يضم تتر مسلسل الاختيار عشرات بل مئات الأسماء من الأشخاص المسئولين عن تحضيرات العمل، ومن أبرزهم مدير التصوير الذي برع في تقديم صورة تكاد تكون حية لأحداث هامة، والمونتاج الذي يربط الحقائق ببعضها، والموسيقى التي تصاحب كل الأحداث بتصاعدها وإثارتها.

ومؤخرا لفت ماكيير ومصمم الشعر في مسلسل الاختيار الأنظار أيضا، بعدما تمكنا من تحويل نجوم وممثلين نعلم وجوههم جيدا، إلى شخصيات تاريخية ببراعة بل تغير ملامح معظمهم بشكل لم يتخيله أحد، إلى جانب مصمم الملابس الذي تمكن من صناعة أشكال معبرة عن توجهات سياسية ومستويات اجتماعية مختلفة.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.